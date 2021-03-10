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    • 10.03.2021 18:05
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    Özellikle gündüz kuşağı programlarını yakından takip edenler ? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Yemek programlarında yapılan lezzetler yakından takip ediliyor ve tarifleri gündemde sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Bu noktada görünüşüyle oldukça beğenilen Türk mutfağında da çok sık yapılan lezzetlerden biri olan karnabahar graten yapılışını haberimizde derledik. İşte

    takvim.com.tr
    Karnabahar graten nasıl yapılır?

    Karnabahar graten nasıl yapılır? Pratik ve tadı damaklarda kalacak karnabahar graten tarifi nasıldır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. Hem hafif olması hem vejeteryan kişilere de uygun olması, lezzetinin güzelliğinin yanı sıra kalori olarak masum olan karnabahar graten yemeğini yaparak sevdiklerine sunmak isteyenler için kolay hazırlanan tarifi haberimizde bulabilirsiniz.

    PRATİK VE LEZZETLİ KARNABAHAR GRATEN TARİFİ

    Malzemeler:

    1 adet karnabahar
    Beşamel sos için:
    3 yemek kaşığı tereyağı
    3 yemek kaşığı un
    3 su bardağı süt
    tuz, karabiber, muskat rendesi
    1,5 su bardağı kaşar peyniri rendesi (Üzeri için)

    Yapılışı:

    1 adet karnabaharı çiçeklerine ayırın (irice) ve diri kalacak şekilde haşlayın. (Mümkünse kendi buharında) Diğer taraftan beşamal sosu hazırlayın;
    Tereyağı ve unu bir tencereye koyun, ve un kokusu gidip rengi altın sarısı oluncaya kadar devamlı bir çırpıcıyla karıştırarak kavurun. Daha sonra azar azar sütü ekleyip devamlı karıştırmaya devam edin. Muhallebi kıvamına gelince tuz, karabiber ve muskat rendesi ile tatlandırın. Ancak muskat rendesini 1 çay kaşığından fazla koymamaya özen gösterin, aksi takdirde sosunuzun tadı acılaşabilir. Haşlanan karnabaharlarınızı fırına dayanıklı kaba alın, üzerine beşamel sosu dökün ve karıştırın. En üste peynir rendesini serpiştirip 180 derece fırında üzeri iyice kızarana dek pişirin.

        Karnabahar graten püf noktası:

        OGRATEN (AU GRATIN) Fransızca' dan İngilizce' ye GRATIN olarak geçmiş bir kelime olup anlamı hafif üstü kızartılmış demektir. Genellikle bunun için ekmek kırıntısı, rendelenmiş peynir, yumurta, tereyağı kullanılır. Orijinalinde Fransız mutfağı'na ait olan bu teknik tüm dünya mutfaklarında yaygın olarak kullanılır. Ana malzeme olarak bir çok sebze çeşidi, et, makarna kullanılabilir. Un, tereyağı, süt ile beşamel hazırlanır, önceden pişirilmiş ana malzemeyle karıştırılarak üzerinin kızarması için yukarıda saydığımız malzemelerden biri ya da bir kaçı eklenip fırında pişirilir. Graten genellikle kendi pişirme kabında servis edilir. Ana malzeme olarak makarna kullanıldığında fırında makarna olur.Tavuk ya da et ile hazırlandığında ana yemek olarak servis edilebilir. Sebze ile hazırlanan genellikle ızgara et, tavuk yanında servis edilir. Özellikle kullanılan sebzeler; brokoli, lahana, mantar, ıspanak, mantar ve benim tarifini vereceğim karnabahar. Tüm sebzeler aynı teknikle hazırlanıyor.
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