Karnabahar graten nasıl yapılır? Pratik ve tadı damaklarda kalacak karnabahar graten tarifi nasıldır? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. Hem hafif olması hem vejeteryan kişilere de uygun olması, lezzetinin güzelliğinin yanı sıra kalori olarak masum olan karnabahar graten yemeğini yaparak sevdiklerine sunmak isteyenler için kolay hazırlanan tarifi haberimizde bulabilirsiniz.
PRATİK VE LEZZETLİ KARNABAHAR GRATEN TARİFİ
Malzemeler:
1 adet karnabahar
Beşamel sos için:
3 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı un
3 su bardağı süt
tuz, karabiber, muskat rendesi
1,5 su bardağı kaşar peyniri rendesi (Üzeri için)
Yapılışı:
1 adet karnabaharı çiçeklerine ayırın (irice) ve diri kalacak şekilde haşlayın. (Mümkünse kendi buharında) Diğer taraftan beşamal sosu hazırlayın;
Tereyağı ve unu bir tencereye koyun, ve un kokusu gidip rengi altın sarısı oluncaya kadar devamlı bir çırpıcıyla karıştırarak kavurun. Daha sonra azar azar sütü ekleyip devamlı karıştırmaya devam edin. Muhallebi kıvamına gelince tuz, karabiber ve muskat rendesi ile tatlandırın. Ancak muskat rendesini 1 çay kaşığından fazla koymamaya özen gösterin, aksi takdirde sosunuzun tadı acılaşabilir. Haşlanan karnabaharlarınızı fırına dayanıklı kaba alın, üzerine beşamel sosu dökün ve karıştırın. En üste peynir rendesini serpiştirip 180 derece fırında üzeri iyice kızarana dek pişirin.