Karnabahar graten püf noktası:



OGRATEN (AU GRATIN) Fransızca' dan İngilizce' ye GRATIN olarak geçmiş bir kelime olup anlamı hafif üstü kızartılmış demektir. Genellikle bunun için ekmek kırıntısı, rendelenmiş peynir, yumurta, tereyağı kullanılır. Orijinalinde Fransız mutfağı'na ait olan bu teknik tüm dünya mutfaklarında yaygın olarak kullanılır. Ana malzeme olarak bir çok sebze çeşidi, et, makarna kullanılabilir. Un, tereyağı, süt ile beşamel hazırlanır, önceden pişirilmiş ana malzemeyle karıştırılarak üzerinin kızarması için yukarıda saydığımız malzemelerden biri ya da bir kaçı eklenip fırında pişirilir. Graten genellikle kendi pişirme kabında servis edilir. Ana malzeme olarak makarna kullanıldığında fırında makarna olur.Tavuk ya da et ile hazırlandığında ana yemek olarak servis edilebilir. Sebze ile hazırlanan genellikle ızgara et, tavuk yanında servis edilir. Özellikle kullanılan sebzeler; brokoli, lahana, mantar, ıspanak, mantar ve benim tarifini vereceğim karnabahar. Tüm sebzeler aynı teknikle hazırlanıyor.