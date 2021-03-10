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    • 10.03.2021 15:51
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    'den - ittifakını karıştıracak haber! 'ndan bakın nasıl bahsettiler

    'nin yayın organı olarak bilinen 'nin internet sitesinde Millet İttifakı'nın ortaklarından olan 'yle ilgili dikkat çeken bir haber yapıldı. Haberde Saadet Partisi Genel Başkanı 'ndan "Temel Reis" diye bahsedildi. Paylaşım Saadet Partililerin tepkisini çekerken, "Saadet Partisi gözden mi çıkarıldı?" yorumları yapıldı.

    Halk TV'den CHP-Saadet Partisi ittifakını karıştıracak haber

    Genel Başkanı , İstanbul Sözleşmesi'nin 'kadına şiddeti 10 misli artırdığını' belirterek "Sadece kanun yaparak, sadece hukuki düzenlemelerle bu konunun üstesinden gelmek mümkün değil" dedi.

    Karamollaoğlu'nun bu sözlerini haberleştiren 'ye yakın televizyon kanalı 'nin internet sitesi ise habere attığı başlıkla eleştiri oklarının hedefi oldu.

    KARAMOLLAOĞLU'NDAN 'TEMEL REİS' DİYE BAHSETTİLER
    CHP'nin ittifak ortağı Saadet Partisi'nin liderinden 'Temel Reis' diye söz eden Halk TV, özellikle Saadet Partililerin tepkisini çekti.

    SAADET'İ GÖZDEN Mİ ÇIKARDILAR?
    Halk TV'nin bu haberi ile, özellikle son dönemde Saadet Partisi'ni saflarına katmak için hamleler yapan Cumhur İttifakı'nın ekmeğine yağ sürüldüğü gibi yorumların yapılmasına neden oldu.

    Öte yandan Halk TV, geçtiğimiz günlerde sansür iddiaları ile gündeme gelmişti. Televizyondan kovulan bazı çalışanlar, Ekrem İmamoğlu'nun destek verdiği konuşulan ve kısa sürede kapatılan Olay TV'nin ini yaptıkları için işten çıkarıldıklarını öne sürmüştü.

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    Haberler Güncel Halk TV'den CHP-Saadet Partisi ittifakını karıştıracak haber! Temel Karamollaoğlu'ndan bakın nasıl bahsettiler