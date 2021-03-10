Ali Erbaş son dakika sağlık durumu nasıl? Ali Erbaş son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Koronavirüse yakalandığı duyurulan Ali Erbaş'ın sağlık durumu vatandaşların merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapmış ve koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Peki Ali Erbaş kimdir, kaç yaşında?
ALİ ERBAŞ SAĞLIK DURUMU NASIL?
Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu.
Orhan; "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci hafif semptomlarla devam etmektedir. Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürmektedir. Durumu oldukça iyi elhamdülillah" dedi.
Ali Erbaş koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Dün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi. Dinleniyorum. Hafif atlatmak nasip olur İnşallah; dualarınızı bekliyorum. Bu vesileyle 'geçmiş olsun' dileklerini ileten herkese teşekkür eder, tüm hastalara Allahtan acil şifalar dilerim" ifadesini kullandı.
ALİ ERBAŞ KİMDİR?
1961 yılında Ordu'nun Kabadüz İlçesi Yeşilyurt Köyünde doğdu. İlkokulu Yeşilyurt Köyü İlkokulunda okudu. 1980'de Sakarya İmam-Hatip Lisesi'nden, 1984'de ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.
1982-1993 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Fatih Müftülüğüne bağlı çeşitli camilerde din görevlisi olarak vazife yaptı.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 1987'de Tefsir Anabilim Dalında "Kur'an'daki Tekrarlar" isimli teziyle Yüksek Lisansını, 1993'te ise Dinler Tarihi Anabilim Dalında "İlâhî Dinlerde Melek İnancı" isimli teziyle doktorasını tamamladı.
1988-1990 yılları arasında İstanbul Haseki Eğitim Merkezinde Master ve Doktora öğrencileri için açılan ihtisas kursuna devam etti.