Son ders 2 Temmuz'da (Güncel haberler)

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "İlkortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım var. İlk haftayı çok olumlu geçirdiğimizi gördüm" dedi. "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmak gibi çalışmamız var. Ara tatil yok" ifadelerini kullandı.
64 HASTA VEFAT ETTİ
Türkiye'de dün 139 bin 429 Covid-19 testi yapıldı, 13 bin 215 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı 2 milyon 793 bin 632, vefat sayısı 29 bin 94, ağır hasta sayısı 1239 oldu.
AŞILAMA 10 MİLYONU GEÇTİ
Türkiye, COVİD-19'a savaş açtı. Aşı olan vatandaş sayısı 10 milyonu aştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Emek veren tüm personelimize teşekkür ederim" açıklaması yaptı. BURAK ERDEM ÇELİK.