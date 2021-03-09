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    Son ders 2 Temmuz'da (Güncel haberler)

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk, “İlkortaokullarda yüzde 80’in üzerinde katılım var. İlk haftayı çok olumlu geçirdiğimizi gördüm” dedi. “Öğrencilerimizi 2 Temmuz’a kadar okulda tutmak gibi çalışmamız var. Ara tatil yok” ifadelerini kullandı.

    Son ders 2 Temmuz'da

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "İlkortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım var. İlk haftayı çok olumlu geçirdiğimizi gördüm" dedi. "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmak gibi çalışmamız var. Ara tatil yok" ifadelerini kullandı.

    64 HASTA VEFAT ETTİ
    Türkiye'de dün 139 bin 429 Covid-19 testi yapıldı, 13 bin 215 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı 2 milyon 793 bin 632, vefat sayısı 29 bin 94, ağır hasta sayısı 1239 oldu.

    AŞILAMA 10 MİLYONU GEÇTİ
    Türkiye,     COVİD-19'a savaş açtı. Aşı olan vatandaş sayısı 10 milyonu aştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Emek veren tüm personelimize teşekkür ederim" açıklaması yaptı. BURAK ERDEM ÇELİK.

        122.2 MİLYON DEVRETTİ
        6 bilen çıkmayınca 122 milyon 277 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 3 bin 289'ar lira, 3 bilenler 107'şer lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

        242 BİN DEVRETTİ
        10 bilen çıkmayınca 242 bin 417 lira devretti. 9 bilenler 4 bin 5 91'er lira, 8 bilenler 251'er lira, 7 bilenler 46'şar, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.
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        Haberler Güncel Son ders 2 Temmuz'da (Güncel haberler)
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