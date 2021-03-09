Son ders 2 Temmuz'da (Güncel haberler)

122.2 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 122 milyon 277 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 3 bin 289'ar lira, 3 bilenler 107'şer lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.