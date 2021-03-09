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    Prof. Dr. , kanser hastası kardeşi için ilik verdi kanser olduğunu öğrendi! Kendisi de kardeşi de iyileşti

    Prof. Dr. , kanser hastası kardeşi için ilik verdi. Bu sırada lösemi olduğunu öğrendi. Geçtiğimiz yıl kök hücre nakli olarak iyileşti. Dün görevinin başına dönen başarılı hekim, mücadelesiyle kalplere işledi.

    Kalplere işleyen mücadele

    Başarılı doktor, kanseri atlattı. Mücadelesiyle hem hafızalara hem de kalplere kazındı. Prof. Dr. , başarılı organ nakilleriyle tanındı. Yüzlerce insanı hayata bağladı. 2019'un aralık ayında lenfoma hastası kardeşine ilik vermek için soluğu 'de aldı. Bu sırada rahatsızlandı. 'ye dönüşünde yaptığı testlerde lösemiye yakalandığı ortaya çıktı. İyileşmesi için kök hücre nakli şarttı. Türkiye, başarılı hekimin iyileşmesi için bağış yaptı.

    GEÇEN YIL NAKİL OLDU
    Geçen yıl 24 Mart'ta nakil olan Alp Gürkan, hastalığı atlattı. Yaşadıklarını "Kaderin cilvesine bakın ki yıllarca başkaları için organ bağışı için çabalarken kendimi kök hücre bağışçısı ararken buldum. İnsanların bu bağışı ne kadar özlemle beklediğini, ümitlerini bu bağışa nasıl bağladıklarını yaşayarak gördüm" diyerek yaşadıklarını anlattı. Geçtiğimiz günlerde - 19 aşısı olan Prof. Dr. Gürkan, dün görevine dönmenin mutluluğunu yaşadı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı:

    BÜYÜK GÜN GELDİ


    Nihayet büyük gün geldi. Tam bir yıl önce Prof. Dr. ve ekibinin şifalı ellerinde kök hücre nakli oldum. Ailem, sevgili dost, arkadaş ve kıymetli hastalarım beni hiç yalnız bırakmadılar. Hele yüzlerce hastamın defalarca araması, hastaneye gelmeleri, duaları beni çok duygulandırdı. Bu süreç bana hayatın ve şükür etmenin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlattı. Artık iyileştim. Bu hafta organ nakli ve görevime geri döndüm. Hastalarım beni ben de hastalarımı çok özlemişiz.

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    Haberler Güncel Prof. Dr. Alp Gürkan, kanser hastası kardeşi için ilik verdi kanser olduğunu öğrendi! Kendisi de kardeşi de iyileşti
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