Başarılı doktor, kanseri atlattı. Mücadelesiyle hem hafızalara hem de kalplere kazındı. Prof. Dr. Alp Gürkan, başarılı organ nakilleriyle tanındı. Yüzlerce insanı hayata bağladı. 2019'un aralık ayında lenfoma hastası kardeşine ilik vermek için soluğu ABD'de aldı. Bu sırada rahatsızlandı. Türkiye'ye dönüşünde yaptığı testlerde lösemiye yakalandığı ortaya çıktı. İyileşmesi için kök hücre nakli şarttı. Türkiye, başarılı hekimin iyileşmesi için bağış yaptı.

GEÇEN YIL NAKİL OLDU

Geçen yıl 24 Mart'ta nakil olan Alp Gürkan, hastalığı atlattı. Yaşadıklarını "Kaderin cilvesine bakın ki yıllarca başkaları için organ bağışı için çabalarken kendimi kök hücre bağışçısı ararken buldum. İnsanların bu bağışı ne kadar özlemle beklediğini, ümitlerini bu bağışa nasıl bağladıklarını yaşayarak gördüm" diyerek yaşadıklarını anlattı. Geçtiğimiz günlerde COVİD- 19 aşısı olan Prof. Dr. Gürkan, dün görevine dönmenin mutluluğunu yaşadı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı:

BÜYÜK GÜN GELDİ



Nihayet büyük gün geldi. Tam bir yıl önce Prof. Dr. Mutlu Arat ve ekibinin şifalı ellerinde kök hücre nakli oldum. Ailem, sevgili dost, arkadaş ve kıymetli hastalarım beni hiç yalnız bırakmadılar. Hele yüzlerce hastamın defalarca araması, hastaneye gelmeleri, duaları beni çok duygulandırdı. Bu süreç bana hayatın ve şükür etmenin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlattı. Artık iyileştim. Bu hafta organ nakli ve genel cerrahi görevime geri döndüm. Hastalarım beni ben de hastalarımı çok özlemişiz.