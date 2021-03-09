Son dakika: Maskeyi ne zaman çıkaracağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi

Aşılananların maske takıp takmayacağı konusu dünya genelinde merak edilirken, ABD Pandemi Kontrol ve Önleme Merkezi bu soruya da çok net bir yanıt verdi. Risk durumlarının madde madde paylaşıldığı araştırmaya göre; tam aşılı olanlar maskesiz ve mesafesiz kapalı ortamlarda bile görüşebilir.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Serap Şimşek Yavuz araştırmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Öne çıkan kısımları tek tek yazdı. Araştırmaya göre; koronavirüs aşısı yaptıran kişiler, ikinci doz aşıdan 14 gün sonra kapalı ortamlar dahil maskesiz ve mesafesiz bir araya gelebilir. Yine koronavirüsün çok ağır seyretmeyeceği gruptakiler ile aşılanmış insanlar görüşebilir. İşte ABD Pandemi Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) dikkat çeken araştırması ve detaylar...
BİLİM KURULU ÜYESİ: 'ARAŞTIRMA BUNU DİYOR'
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Serap Şimşek Yavuz kişisel Twitter hesabından sabahın erken saatlerinde bir araştırma paylaştı. ABD Pandemi Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan araştırmanın çevirisini yaplaşan Yavuz, 'Araştırma bunu diyor' notunu ekledi.