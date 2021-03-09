Son dakika: Maskeyi ne zaman çıkaracağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi

İKİ DOZ AŞISINI YAPTIRANLAR 14 GÜN SONRA MASKEYİ ATABİLİR Mİ?

ABD Pandemi Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yayımlanan ve oldukça ses getiren araştırmaya göre; iki doz koronavirüs aşısını yaptırdıktan sonra 14 gün bekleyip tam aşılı olan kişiler, yine aynı gruptaki kişiler ile kapalı ortamlar dahil her şartta maskesiz ve mesafesiz bir araya gelebilir.