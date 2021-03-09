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    • 09.03.2021 11:18
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    : 'ndan 2021 yılı ve ibadetlerine ilişkin açıklama! Umre ziyareti yapılacak mı?

    haberi... , 2021 yılı ve ibadetleriyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "'ın normalleşme sürecini sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır" denildi.

    Diyanet'ten hac ve umre açıklaması

    İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklama:

    2021 yılı ve ibadetleriyle ilgili vatandaşlarımızdan gelen yoğun sorular üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

    2020 yılı hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için hacı adaylarının kura ve kayıt hakları 2021 yılı için de devam etmektedir.

    Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmeler sürmektedir. Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

    Ayrıca Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır.

    Vatandaşlarımız, hac ve umre hizmetleri ile ilgili 0 850 260 13 13 numara aracılığı ile İletişim Merkezimizden bilgi alabilirler.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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    Haberler Güncel Son dakika: Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 2021 yılı hac ve umre ibadetlerine ilişkin açıklama! Umre ziyareti yapılacak mı?
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