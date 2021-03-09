Zaman zaman arkadaşlarımız bana Jandarma ve Özel Harekatçı gençlerimizin sosyal medyadaki paylaşımlarından örnekler getiriyorlar. Oradaki bağlılığı, ülkelerine olan sevdalarını gördükçe bu teşkilatın nasıl hamurunun yoğrulduğunu görüyoruz. Dünyada sadece 3 ülkede bulunan Sanal Taktik Eğitim Merkezi'ni (SATEM) faaliyete geçirdik. Darbe girişimi esnasında hasar gören hizmet binasının yenileri yapılarak o ihanetin fiziki izlerini sildik. Terörle mücadelede bu arkadaşlarımızın kafası nettir. Çizgileri, hukukin içinde kalma iradeleri nettir ve sağlamdır. PKK'ya, FETÖ'ye, DEAŞ'a, sol terör örgütlerine bakışımız nettir. Kafa karışıklığına fırsat vermemek gerekir. Sahada kazandığımızı masada harcamak isteyenlere de fırsat vermemek lazımdır. Bize PKK'yı anlatmak isteyenler gitsinler Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelere anlatsınlar.

PKK 'yı hiç bir zaman yalnız bırakmadılar. Batılı ülkelerdeki bazı mahfiller PKK'nın diyasporası haline gelmiştir. 15 Temmuz öncesi karşılıklı anlaşmalar, destek olmaları, uluslararası mahfillerde gözümüzün önünde kol kola girmeleri en net göstergelerinden biridir. Kirli planların karşısında Türkiye olarak biz şunu yaptık. Birileri istedikleri kadar konuşsunlar. Netice ortadadır. Bugün PKK'nın içerde eylem kabiliyeti sınırlıdır. Örgüte katılım tarihin en güçsüz seviyesindedir. Örgütten kopma da tarihin en yüksek seviyesindedir. 2019'da PKK'ya 132 kişi katılmıştır, 2020'de 53 oldu. 2021'de şu ana kadar 2 kişidir. 2020'de ikna ile teslim sayımız 243'tür. İddialı bir şey söylemek isterim. 90'lı yılların Türkiyesi'nde hele ki bu coğrafyada bu noktaya gelmek dünyada başka bir liderin harcı değildir.

KAMUOYUNUN PEK BİLMEDİĞİ BİR ŞEY ANLATAYIM

Belki sizlerin bildiği ama kamuoyunun pek bilmediği bir şey anlatayım. Terör örgütü PKK'nın iç yazışma dili Türkçedir. Geçtiğimiz günlerde Kandil'e yazılan raporları ele geçirdiler. Sayfalarca yazmışlar, el yazısıyla.. Bir tane karalama yok sayfalarca yazıda. Bu örgüt ve onların aracıları evlat nöbeti tutan o anne babaların öğretmen, mühendis olacak çocuklarını kaçırdılar. Gencine uyuşturucu sattılar, aslan gibi askerini şehit ettiler. Onun için bizim bu meselede kafamız karışık değildir. Sosyal medya hezeyanlarına kapılıp da kimse bu örgüte sempati ile bakmasın. Tüm terör örgütlerine PKK'dan DEAŞ'a kafasını ezeceğinizi biliyoruz. Gün bugündür. Zaman bu zamandır. Fırsat bu fırsattır. Gelecek nesillerimize terörün bir miktarını bile bırakmamak sizin ahdiniz, namusunuz ve sizin sözünüzdür.