



SALDIRIYA UĞRAYAN HEKİM KONUŞTU

Sabah'ın haberine göre, pandeminin başladığı günden beri sağlık çalışanları olarak psikolojik ve fiziksel zorluklar çektiklerini söyleyen Öztürk, kendisine görevi bildirildiğinde biri 4, biri 1,5 yaşında iki çocuğunun olduğunu, buna rağmen bir an bile düşünmeden görevinin başında bulunduğunu belirtti. Öztürk, "Bunların sonunda istediğimiz tek şey vatanımızın, milletimizin bu pandemiden kazasız belasız az hasarla çıkmasıydı.



Ancak gelin görün ki bu kadar zor günler geçirdikten sonra üstüne mesleğinizi hiçe sayarak hekimliğimizi bir tarafa bırakıp herkesin içerisinde başörtümü gösterip ona 'şey' diyerek rencide etti. Kamuoyunun ve benimle aynı safta çalışan sağlık çalışanlarının vicdanlarına bırakıyorum. Beni en iyi onlar anlar. Adalete güvenim sonsuz. Böyle bir tepkiyle karşılaştığım anda ellerim titredi. Bu tarz saldırılara uğramak gücümüzü kıramaz ama onurumuzu kırıyor" dedi.



AVUKAT ÖZTÜRK: MÜVEKKİLİMİN DİNİ DEĞERLERİ 'ŞEY' OLARAK ADLANDIRILMIŞ

Avukat Reha Öztürk de bu tür olayların ülkenin kanayan yarası olduğunu ve suistimale açık bir konu olduğunu belirterek "Tahkikat işlemlerini başlattık. Adalete güvenimiz sonsuz, gerekli incelemeler yapılarak hukuki süreci yürütmeye çalışacağız. Bahsi geçen söylemler iki defa ifade edilmiş. Müvekkilimin dini değerleri ve unsurları 'şey' olarak adlandırılmış. Karşı tarafın müvekkilime karşı beyanları 'Ben şakacı bir insanım, şaka yaptım' şeklinde savunması, bu olayın biraz daha ciddi boyuta taşınmasını sağlamaktadır. Bir insanın dini değerleriyle alakalı şaka yapılması bile bana göre bir belediye meclis üyesine yakıştırmadığım hal ve hareketlerdendir" dedi.