İstanbul'da Bahçelievler Belediyesi'nde diş hekimi olan ve pandemi döneminde filyasyon ekibinde görev yapan Tuğba Taşkın Öztürk, 4 Mart'ta belediye meclis üyelerine toplu tarama yapmak için görevlendirildi. Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel, kendisine Kovid- 19 testi yapılmak üzereyken Öztürk'e yönelik, "Senin başında şu şey (başörtüsü) varken, sana nasıl güvenip ağzımı açarım. Ya beni zehirlersen" diyerek hakarette bulundu.
CHP'Lİ İSİM TARAFINDAN RENCİDE EDİLEN HEKİMDEN SUÇ DUYURUSU
Bu sözler üzerine diş hekimi Öztürk, Temel hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Öztürk'ün avukatı aracılığıyla savcılığa sunduğu dilekçede, CHP'li meclis üyesi Temel hakkında "ayrımcılık ve hakaret" suçlarından dava açılması talep edildi.
Öztürk, "Pandemi sürecinde bu kadar zor günler geçirdikten sonra mesleğinizi hiçe sayarak hekimliğimizi bir tarafa bırakıp herkesin içerisinde başörtümü gösterip 'şey' demesi beni rencide etti.
CHP'Lİ MECLİS ÜYESİNDEN DALGA GEÇER GİBİ AÇIKLAMA!
Böyle bir tepkiyle karşılaştığım anda ellerim titredi. Bu tarz saldırılara uğramak gücümüzü kıramaz ama onurumuzu kırıyor" diye konuştu. Temel ise, sözleri rencide etmek amacıyla söylemediğini öne sürerek, "Özür dilerim, yanlış anlaşıldım" açıklaması yaptı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Diş hekimi Tuğba Taşkın Öztürk ve avukatı Reha Öztürk, Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. CHP Meclis Üyesi Temel hakkında "Ayrımcılık" ve "Hakaret" iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Tuğba Taşkın Öztürk açıklamalarda bulundu.
"SANA NASIL GÜVENEYİM YA ZEHİRLENİRSEM, YA BENİ ÖLDÜRÜRSEN"
Pandeminin başından beri filyasyon ekibinde diş hekimi olarak görev yaptığını söyleyen Tuğba Taşkın Öztürk, "Mart'ın 4'ünde yaptığımız toplu taramalardan biri için kurum olarak görevlendirildik. Bahçelievler Belediyesi'nin meclis üyelerine toplu tarama yapacaktık. Numuneleri aldığımız sırada CHP Belediye Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel'in sözlü saldırısına uğradım. Kendisi bana dönüp 'Sen mi yapacaksın bana testi' dedi.