On bir sultanı Ramazan ayı için İslam aleminin heyecanlı bekleyiş devam ederken vatandaşlar tarihleri öğrenmek üzere araştırmalarına devam ediyor. Mübarek üç aylar 13 Şubat tarihinde başladı. Ramazan ayında milyonlarca dini yükümlülüklerini yerine getirecek. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? İşte detaylar...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.

İşte 2021 bayram tarihleri;