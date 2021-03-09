Yaz tatili ile ilgili son dakika gelişmeleri gündeme geldi. Koronavirüs sonrasında uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Bazı kademelerde okullar yüz yüze eğitim yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatili konusunda açıklama yaptı. Peki 2021 yaz tatili ne zaman aşlıyor? Okullar ne zaman kapanacak?
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir programda yaz tatili hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, okulların seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bittiğini belirtti. İşte Bakan Selçuk'un konu ile ilgili açıklaması;
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
"15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.
YÜZ YÜZE EĞİTİMİN DETAYLARI
15 Şubat 2021 itibarıyla yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetleri başladı. Türkiye genelinde salgına yönelik vaka yoğunluğunun iller bazında farklılık seyretmesi nedeniyle 1 Mart'taki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda yüz yüze eğitime başlayacak okul ve sınıf seviyelerine ilişkin kararlar alınarak kamuoyuyla paylaşıldı.
Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından salgındaki durumuna göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak belirlenen illere ilişkin yüz yüze ve uzaktan eğitim uygulamaları belirlendi.
Buna göre, bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ilkokullarda haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim yapılacak. Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ilkokullardaki 1. sınıflarda Türkçe, matematik ve hayat bilgisi, 2. sınıflarda Türkçe, matematik ve hayat bilgisi ve yabancı dil, 3. sınıflarda Türkçe, matematik, hayat bilgisi, yabancı dil ve fen bilimleri, 4. sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi yüz yüze yapılacak.