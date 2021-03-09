Eğer bunları yaşıyorsanız dikkat! Göz tansiyonunu geç fark ederseniz kör olabilirsiniz!

"Hasta bu süreçte herhangi bir ağrı, kızarıklık hissetmez. Görme çevreden kapanarak ilerlediği için uzun süre görme azalması da olmaz. Bu nedenlerle, glokom tanısı genellikle gözlük muayeneleri sırasında tesadüfen konulmaktadır. Erken tanı konmuş olan şanslıdır ve kör olma riski yoktur. Bu nedenle, genetik olarak geçebileceğini bilen entelektüel toplumlarda erken tanı oranı daha yüksektir. Eğitim seviyesi düştükçe glokomun sebep olduğu körlük oranı da artar."

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Merih Önol, erken tanı için yılda bir kez göz hekimine muayene olmanın önem taşıdığını belirterek, "40 yaş üzerinde yılda 1 kez yapılan göz muayeneleri ile bu hastalık artık sinsi olmaktan çıkar ve 'hırsız' yakalanmış olur." ifadelerini kullandı.