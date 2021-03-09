Son dakika: İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, 1-7 Mart tarihlerinde çeşitli operasyonlara imza attı.

Operasyonlarda toplamda 67 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, soruşturmalar kapsamında 17 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Uyuşturucu satıcılarına balyoz gibi inen baskınlarda; 4 kilo 663 gram esrar ve skunk, 2 kilo 124 gram sentetik kannabinoid, 3 bin 354 yeşil reçeteyle satılan ilaç, 242 gram metamfetamin, 274 ecstasy, 33 gram eroin, 1 kök kenevir ile 5 tabanca, 2 tüfek, 196 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 10 lira ele geçirildi.