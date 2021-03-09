Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.03.2021 17:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.03.2021 17:32
    ABONE OL

    Son dakika: İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama

    İzmir'de, geçtiğimiz hafta içerisinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 67 şüpheli hakkında işlem yapıldı, baskınlarda 17 kişi tutuklandı. Operasyonlarda ise çok sayıda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

    Zehir tacirlerine operasyon: 17 tutuklama

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, 1-7 Mart tarihlerinde çeşitli operasyonlara imza attı.

    Operasyonlarda toplamda 67 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, soruşturmalar kapsamında 17 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Uyuşturucu satıcılarına balyoz gibi inen baskınlarda; 4 kilo 663 gram esrar ve skunk, 2 kilo 124 gram sentetik kannabinoid, 3 bin 354 yeşil reçeteyle satılan ilaç, 242 gram metamfetamin, 274 ecstasy, 33 gram eroin, 1 kök kenevir ile 5 tabanca, 2 tüfek, 196 fişek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 10 lira ele geçirildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 17 tutuklama
        Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ