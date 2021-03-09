Gaziantep'te akılalmaz hırsızlık! Cami kubbesindeki alemleri çaldılar!

Kubbede bulunan alemlerin çalındığını belirten Değer, ''Camide bulunan alemi çalmak için, kubbenin üzerinde bulunan koruyucu demirden tırmanarak aleme ulaşmışlar. Biz merdivenle bile çıkamıyorken hırsızlar tırmanıp, söküp çalmışlar. Bu hırsızlığın önüne geçilmesini ve bir an önce suçluların bulunmasını istiyoruz. Daha öncesinde üstten içeriye demir atılıp caminin camını kırmışlardı, bu şekilde bir saldırı olmuştu. Şimdi de klimalarda tahribat bırakarak saldırdılar'' dedi.