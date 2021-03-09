Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Özbek mevkidaşı Kamilov ile görüştü! Kritik açıklamalar

Çavuşoğlu, heyetler arası görüşme öncesinde yaptığı konuşmada, Taşkent'e gelmeden önce ziyaretinin kültür bölümünde Hive ve Semerkant'ı ziyaret edip, Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğunun açılışını yaptıklarını anımsatarak bu ziyaretlerde kendilerini yalnız bırakmayan Kamilov'a teşekkür etti.

Bugün Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısını yapacaklarını belirten Çavuşoğlu, "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ikinci toplantısı hazırlıklarını başlatırken birinci zirvede alınan kararların ve imzaladığımız anlaşmaların uygulanmasını da takip etmiş olacağız. Türk Konseyi, Afganistan ve diğer bölgesel konuları da ele alacağız. Muhterem Aksakalım, gerçekten de kendimizi evimizde, anavatanımızda hissediyoruz. Göstermiş olduğunuz misafirperverlikten ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.

"AMACIMIZ STRATEJİK İŞ BİRLİĞİNİ YENİ DÜZEYE ÇIKARMAK"

Kamilov da ülkesi ile Türkiye arasında üst düzey stratejik iş birliğiyle ilgili, "Özbekistan, Ortak Stratejik Planlama Grubu ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantılarını sadece Türkiye ile yapmıştır. Gündemimizde çok önemli konular var, amacımız stratejik iş birliğini yeni düzeye çıkarmak" diye konuştu.

Stratejik Planlama Grubu ikinci toplantısını yapacaklarını ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına hazırlık meselelerini ele alacaklarını kaydeden Kamilov, Çavuşoğlu'nun ayrıca Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edileceğini, ardından da Başbakan Yardımcısı, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ile bir araya geleceğini belirtti.

Çavuşoğlu'nun Özbekistan'da temaslarını sürdürdüğü 3 gün boyunca Özbekçeyi çok iyi öğrendiğini kaydeden Kamilov, "Tekrar Özbekistan'a hoş geldiniz, Özbekistan sizin ikinci vatanınız. Ata yurdunuz Özbekistan'da sizi çok iyi biliyorlar ve takdir ediyorlar" ifadelerini kullandı.