Kontrollü normalleşme süreciyle pek çok ilde açılan kahvehanelerde oyun yasağının olup olmadığı merak ediliyor. Kabine'de alınan yeni kararların ardından geçen hafta düşük ve orta riskli iller için bazı kısıtlamalar kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riskli iller için kısıtlamaların pek çoğu devam ediyor. Peki, kahvehanelerde oyun oynamak serbest mi? Kahvehanelerde tavla, kağıt, okey ne zaman serbest olacak? İşte merak edilenler...
KAHVEHANELERDE OYUN OYNAMAK SERBEST Mİ?
Kahvehanelerde oyun oynamak henüz serbest değil. Koronavirüs tedbirleri kapsamında oyun oynama yasağı devam ediyor.
İşte genelgede yer alan bilgiler;
KAHVEHANELER VE KIRAATHANELER SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAPANIYOR?
Restoran, lokanta, kafetarya, tatlıcı, pastane, kıraathane gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07:00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteye ile sürdürebileceklerdir.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GENELGE
İçişleri Bakanlığınca tüm valiliklere gönderilen "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelge kapsamında, risk grubuna göre il bazında alınması gereken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile uyulacak kuralların valiliklerce belirleneceği belirtildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından yeni "Kontrollü Normalleşme" sürecine dair temel usul ve esasların, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlendiği bildirildi.