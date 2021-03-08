Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

Mersin merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde örgüt adına silah alım ve satım faaliyetleri ile mühimmat aktarımlarını organize ettikleri tespit edilerek, Mersin, Sakarya ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Irak uyruklu 3 DEAŞ'lı teröristin jandarmadaki sorgusu tamamlandı.

TUTUKLANDILAR

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YASA DIŞI YOLLARDAN GİRDİKLERİ TESPİT EDİLMİŞTİ

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığınca yürütülen çalışmalarda, Irak uyruklu 3 DEAŞ'lı teröristin yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilmişti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde örgüt adına silah alım ve satım faaliyetleri ile mühimmat aktarımlarını organize ettikleri belirlenen zanlılara yönelik 5 Mart'ta Mersin, Sakarya ve Gaziantep'te operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda 3 zanlı yakalanırken, ikametlerde dijital materyaller ele geçirilmişti.