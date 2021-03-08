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    • 08.03.2021 17:51
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    Terör örgütü DEAŞ'a merkezli operasyon! 3 tutuklama

    Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, DEAŞ'ın silah ve mühimmat işlerini organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan  uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

    AA
    Teröristler tutuklandı

    Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

    merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

    Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, ve 'taki çatışma bölgelerinde örgüt adına silah alım ve satım faaliyetleri ile mühimmat aktarımlarını organize ettikleri tespit edilerek, Mersin, ve 'te düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan Irak uyruklu 3 DEAŞ'lı teröristin jandarmadaki sorgusu tamamlandı.

    TUTUKLANDILAR
    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    YASA DIŞI YOLLARDAN GİRDİKLERİ TESPİT EDİLMİŞTİ
    Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığınca yürütülen çalışmalarda, Irak uyruklu 3 DEAŞ'lı teröristin yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilmişti.

    koordinesinde yürütülen soruşturmada, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde örgüt adına silah alım ve satım faaliyetleri ile mühimmat aktarımlarını organize ettikleri belirlenen zanlılara yönelik 5 Mart'ta Mersin, Sakarya ve Gaziantep'te operasyon düzenlenmişti.

    Operasyonda 3 zanlı yakalanırken, ikametlerde dijital materyaller ele geçirilmişti.

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