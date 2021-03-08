



Kara, "Terör örgütünün iç değerlendirmelerine yönelik alınan istihbarat ile PKK elebaşları tarafından Gara Bölgesi'nin güvenli alan sayıldığı, bölgeye sadece hava unsurları ile sınırlı kalan bir operasyon icra edilebileceğini düşündükleri ancak Pençe-Kartal 2 Harekatı sonrasında bu düşüncelerin yerini panik ve derin endişenin aldığı ve kendilerince ilave tedbirler almaya çalıştıkları bilgisi edinilmiştir." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin ve milletin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Kara, terörle mücadelenin ocak ayında gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında, komşu Irak ile yakın iş birliği içinde devam ettiğini, halkın güvenliği ve hudutların korunmasının amaçlandığını belirtti.

Irak'ta NATO kapsamında askeri eğitim, iş birliği ve danışmanlık faaliyetlerinin 25 Ocak'tan itibaren 25 personelle devam ettiğini dile getiren Kara, ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla ortak eğitim ve tatbikatlarla bilgi ve tecrübe paylaşımının planlandığını kaydetti.

Kara, Merkezi Irak Hükümeti ve Irak'ın kuzeyindeki Bölgesel Yönetim arasında Sincar'da kamu düzeni ve istikrarın yeniden tesisi maksadıyla 9 Ekim 2020'de imzalanan anlaşmayı ve bu çerçevedeki çabaları desteklediklerini, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.