Milli Savunma Bakanlığınca son dönemki faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara, terörle mücadelenin artan şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.
Kara, "2021 yılı Ocak ayından itibaren 21'i büyük, 62'si orta çaplı olmak üzere toplam 83 operasyon icra edilerek 143 terörist etkisiz hale getirilmiştir." bilgisini verdi.
10 Şubat 2021'de PKK'nın kendisini çok emniyette hissettiği Irak'ın kuzeyi Gara'da, 75 kilometreye 25 kilometrelik bir alanda icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı ile bölgeye yerleşen, yeniden yapılanmaya çalışan ve hudutlara, güvenlik güçlerine ve halka saldırı hazırlığında bulunan PKK terör örgütüne büyük bir darbe vurulduğunu bildiren Kara, "Harekat boyunca 4'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 51 terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirilmiştir. İstihbarat kaynakları tarafından etkisiz hale getirilen terörist sayısının çok daha fazla olduğu yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır." diye konuştu.
Kara, "Terör örgütünün iç değerlendirmelerine yönelik alınan istihbarat ile PKK elebaşları tarafından Gara Bölgesi'nin güvenli alan sayıldığı, bölgeye sadece hava unsurları ile sınırlı kalan bir operasyon icra edilebileceğini düşündükleri ancak Pençe-Kartal 2 Harekatı sonrasında bu düşüncelerin yerini panik ve derin endişenin aldığı ve kendilerince ilave tedbirler almaya çalıştıkları bilgisi edinilmiştir." dedi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin ve milletin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Kara, terörle mücadelenin ocak ayında gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında, komşu Irak ile yakın iş birliği içinde devam ettiğini, halkın güvenliği ve hudutların korunmasının amaçlandığını belirtti.
Irak'ta NATO kapsamında askeri eğitim, iş birliği ve danışmanlık faaliyetlerinin 25 Ocak'tan itibaren 25 personelle devam ettiğini dile getiren Kara, ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla ortak eğitim ve tatbikatlarla bilgi ve tecrübe paylaşımının planlandığını kaydetti.
Kara, Merkezi Irak Hükümeti ve Irak'ın kuzeyindeki Bölgesel Yönetim arasında Sincar'da kamu düzeni ve istikrarın yeniden tesisi maksadıyla 9 Ekim 2020'de imzalanan anlaşmayı ve bu çerçevedeki çabaları desteklediklerini, gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.
HUDUT GÜVENLİĞİ
Bu yılın başından itibaren, yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 13 bin 244 kişinin yakalandığını, 66 bin 651 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini bildiren Kara, "Bu şahıslar arasında 13'ü FETÖ olmak üzere toplam 55 terör örgütü mensubu yakalanmıştır." diye konuştu.
Kara, icra edilen operasyonlar neticesinde 10 bin 866 karton sigara, 31 kilogram uyuşturucu, 17 bin 500 ilaç ve 245 adet cep telefonu ele geçirildiği bilgisini de paylaştı.
Suriye Harekat alanlarında tesis edilen barış ve güvenlik ortamını bozmak maksadıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristlerin varlığı sonlandırılana kadar mücadelenin devam edeceğini belirten Kara, bu kapsamda, Suriye Harekat Alanlarında DEAŞ terör örgütü mensupları dahil olmak üzere bu yıl 320 teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini ifade etti.
Suriye'de hayatın normalleşmesi maksadıyla, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak, insani yardım, altyapı ve günlük hayatı destekleme çalışmaları kapsamında 14 hastane, 13 mobil sağlık birimi yapımı sağlanarak 2,5 milyondan fazla Suriyeliye sağlık hizmeti verildiğini anlatan Kara, 1253 okulun onarım ve inşasıyla yaklaşık 300 bin öğrencinin eğitim ve öğretime devam etmesinin sağlandığını kaydetti. Kara, ayrıca, 486 cami ve 7 kilisenin onarım faaliyetlerinin tamamlandığını söyledi.