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    • 08.03.2021 18:12
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    tutuklandı mı? , kaç yaşındadır?

    tutuklandı mı? , kaç yaşında sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Samsun'da eski eşine saldıran cani İbrahim Zarap'ın tutuklanıp tutuklanmadığı merak edilen konulardan birisi oldu. Peki, İbrahim Zarap kimdir? İşte merak edilen sorunun yanıtı!

    takvim.com.tr
    İbrahim Zarap tutuklandı mı? İbrahim Zarap kimdir, kaç yaşındadır?

    İbrahim Zarap kimdir, kaç yaşında? İbrahim Zarap tutuklandı mı? Türkiye'yi ayağa kaldıran Samsun'daki olayın ardından İbrahim Zarap ismi ülke gündemine oturdu. Eski eşini çocuğunun gözleri önünde vahşi şekilde darp eden İbrahim Zarap tutuklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. İşte, İbrahim Zarap son dakika gelişmeleri!

    İBRAHİM ZARAP TUTUKLANDI MI?

    Alınan bilgiye göre, şüpheli İbrahim Zarap, 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için eski eşi E.M ile buluşmak istedi.

    Karşıyaka Mahallesi'ndeki meydanda buluşan Zarap ve E.M arasında bir süre sonra tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Zarap, eski eşini darbetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan E.M tedavisinin ardından taburcu edildi.

    Kadının yüzünde ve kafasında darp sonucu ezikler oluştuğu öğrenildi.

    Şüpheli Zarap ise Canik Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosu tarafından gözaltına alındı.

    Bu arada, kadının, çocuğunun gözü önünde darbedilmesi bir cep telefonu kamerasınca kayıt edildi.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Çiftin 3 yıl önce boşandığı öğrenildi.

    Yaşadığı olayın ardından konuşamadığı öğrenilen E.M daha sonra Samsun Eğitim Araştırma Hastanesinde müşahede altına alındı.

    Karşıyaka Mahallesi'nde eski eşini darbeden ve Canik Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan İbrahim Zarap'ın işlemleri tamamlandı.

    Adliyeye götürülen Zarap, savcılık tarafından "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlının polise verdiği ifadesinde, eski eşinin kızını kendisine bir daha göstermeyeceğini söylediğini iddia ederek, "O anda gözüm döndü, ne yaptığımı bilmiyorum." dediği öğrenildi.

        Çevredekiler tarafından darbedildiğini öne süren zanlının, tespit edilmesi halinde bu kişilerden şikayetçi olacağını da söylediği belirtildi.

        İBRAHİM ZARAP KİMDİR?

        Samsun'da yaşandığı iddia edilen olayda eşi ve 5 yaşlarında olduğu tahmin edilen küçük kızı ile beraber yürüyen bir adamın eşini öldüresiye darp ettiği görüntüler sosyal medyada binlerce kişiyi adeta ayağa kaldırdı.
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