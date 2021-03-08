İbrahim Zarap tutuklandı mı? İbrahim Zarap kimdir, kaç yaşındadır?

Zanlının polise verdiği ifadesinde, eski eşinin kızını kendisine bir daha göstermeyeceğini söylediğini iddia ederek, "O anda gözüm döndü, ne yaptığımı bilmiyorum." dediği öğrenildi.

Çevredekiler tarafından darbedildiğini öne süren zanlının, tespit edilmesi halinde bu kişilerden şikayetçi olacağını da söylediği belirtildi.