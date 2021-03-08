Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.03.2021 09:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.03.2021 09:50
    ABONE OL

    Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan flaş S-400 açıklaması

    Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Türkiye - ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Kalın, ABD'nin YPG desteğine için, "Bu, ABD yönetimiyle önemli bir anlaşmazlık konusu" dedi. Kalın S-400'lere ilişkin, "Karar bir gecede alınmadı, S-400'ler sistemine entegre edilmeyecek" ifadelerini kullandı. Kalın, ABD'nin yeni Başkan Joe Biden dönemine ilişkin ise, "İyi bir başlangıç yaptık. Muhakkak iki başkan görüşecektir" yorumunu yaptı.

    Türkiye'den flaş S-400 açıklaması

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'yle ikili ilişkilerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

    İbrahim Kalın, S-400'ler, 'nin YPG'ye desteği ve iki liderin görüşmesine ilişkin konuları ele aldı.

    İbrahim Kalın, ABD'nin YPG'ye desteğine ilişkin, "ABD destek polikasını sürdürecek gibi görünüyor. Bu, ABD yönetimiyle önemli bir anlaşmazlık konusu" dedi.

    Sözcü Kalın, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri hakkında ise, "S-400 kararı Türkiye'de bir gecede alınmadı. S-400'ler sistemine entegre edilmeyecek"

    Kalın, ABD'nin yeni Başkan Joe Biden dönemine ilişkin ise, "İyi bir başlangıç yaptık. Muhakkak iki başkan görüşecektir" yorumunu yaptı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan flaş S-400 açıklaması
        Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ