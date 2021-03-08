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    • 08.03.2021 09:26
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    Sevgiliye, anneye, eşe ve sözleri! ? İşte tarihçesi

    Sevgiliye, anneye, eşe sabah saatlerinden itibaren sık sık araştırılıyor. Dünyanın her yerinde kutlanan bu özel günde sözler ve mesajlar ailesine, annesine, sevgilisine ve eşine mesaj göndermek isteyenler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Aynı zamanda sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Yazımızın içerisinde sevgiliye, anneye, eşe Kadınlar Günü mesajları ve sözlerini detaylı bir şekilde derledik. İşte yakınlarınıza gönderebileceğiniz birbirinden güzel sözler ve mesajlar

    Sevgiliye, anneye, eşe Kadınlar Günü mesajları ve sözleri!

    Sevgiliye, anneye, eşe Kadınlar Günü mesajları ve sözleri sabah saatleriyle birlikte yoğun olarak araştırılıyor. 8 Mart Kadınlar Günü, bugün dünyanın tüm ülkelerinde kutlanıyor. Sevgilisine, eşine ve ailesine bu özel günde mesaj göndermek isteyen konu hakkında araştırmalarını hızlandırırken 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri arama motorlarında en çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. Peki, Kadınlar Günü neden kutlanır? İşte sevgiliye, anneye, eşe Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

    8 MART KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ!

    Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun
    Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.

    Kadınlar olmasaydı dünyadaki hiçbir şeyin önemi kalmazdı. En kıymetli varlık olan kadınların dünya kadınlar günü kutlu olsun.

        Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili anneciğim.

        8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

        Peygamberimizin (Cennet annelerin ayakları altındadır) sözünün muhatabı olan tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarım.

            8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

            Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

            Bu sabah mavi bulutları avucuna, mutlulukları gönlüne, sevgimi usulca kalbine bırakıyorum. Güneş her zaman senin için doğsun, en güzel günler seninle olsun. Kadınlar günün kutlu olsun.

                "Benim dünyam seninle güzel ve hayatımın geri kalan her anında seni seveceğim. Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun sevgilim."

                DÜNYA KADINLAR GÜNÜ TARİHÇESİ (NEDEN KUTLANIR?)

                Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün geçmişi çok eskilere dayanmaktadır.

                Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın başlangıcı, 8 Mart 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapması olarak kabul edilmektedir. Bu grevler sırasında çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın 129 işçi can vermiş, bu olaylardan 52 yıl sonra (1910), Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen II. Sosyalist Enternasyonal toplantısında Clara Zetkin'in önerisiyle, 1857'de başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her yıl "Kadın Günü" olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.
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