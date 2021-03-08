Rasim Öztekin kimdir, kaç yaşındaydı? Rasim Öztekin son dakika gelişmesinin ardından Rasim Öztekin biyografisi sorgulanmaya başlandı. Kalp krizi geçiren ve durumu kritik olan Rasim Öztekin öldü mü sorusu gündem olmuştu. Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusundan sevenlerini üzen haber geldi. 62 yaşındaki usta sanatçının hayatını kaybettiği öğrenildi.
RASİM ÖZTEKİN HAYATINI KAYBETTİ!
Usta oyuncu Rasim Öztekin, hayatını kaybetti. Öztekin geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi altına alınmıştı.
RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?
Rasim Öztekin, 1959 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu bitirdi.
Sahne yaşamında ilk deneyimlerini 1977 yılında Kadıköy Halk Eğitim, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Nöbetçi Tiyatro' da amatör çalışmalarla edindi. 1980 yılının Kasım ayında Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı.
1980-1992 yılları arasında Şahları da Vururlar, Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı, İçinden Tramvay Geçen Şarkı, İstanbul'u Satıyorum, başta olmak üzere Orta oyuncular Tiyatrosu'nun tüm oyunlarında rol aldı.