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    son dakika hayatını kaybetti! , kaç yaşındaydı? Rasim Öztekin biyografisi!

    son dakika gelişmesi! Hayati tehlikesi devam eden Rasim Öztekin'den acı haber geldi. Ünlü sanatçının hayatını kaybettiği öğrenildi. Kalp krizi geçiren tiyatro ve sinema oyuncusu tedavi altına alınmıştı. , kaç yaşındaydı sorularına da yanıt aranmaya başlandı.

    takvim.com.tr
    Rasim Öztekin son dakika hayatını kaybetti! Rasim Öztekin kimdir, kaç yaşındaydı?

    Rasim Öztekin kimdir, kaç yaşındaydı? Rasim Öztekin son dakika gelişmesinin ardından Rasim Öztekin biyografisi sorgulanmaya başlandı. Kalp krizi geçiren ve durumu kritik olan Rasim Öztekin öldü mü sorusu gündem olmuştu. Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusundan sevenlerini üzen haber geldi. 62 yaşındaki usta sanatçının hayatını kaybettiği öğrenildi.

    RASİM ÖZTEKİN HAYATINI KAYBETTİ!

    Usta oyuncu Rasim Öztekin, hayatını kaybetti. Öztekin geçirdiği kalp krizinin ardından tedavi altına alınmıştı.

    RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?

    Rasim Öztekin, 1959 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu bitirdi.

    Sahne yaşamında ilk deneyimlerini 1977 yılında Kadıköy Halk Eğitim, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Nöbetçi Tiyatro' da amatör çalışmalarla edindi. 1980 yılının Kasım ayında Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı.

    1980-1992 yılları arasında Şahları da Vururlar, Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı, İçinden Tramvay Geçen Şarkı, İstanbul'u Satıyorum, başta olmak üzere Orta oyuncular Tiyatrosu'nun tüm oyunlarında rol aldı.

        1992 - 1995 yılları arasında televizyonlarda sırasıyla "Müzikomedi" (Nükhet Duru ve Demet Akbağ'la birlikte), "Mega Show" (Hülya Avşar-İbrahim Tatlıses-Demet Akbağ'la birlikte) şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı "2071' de Türkiye" adlı müzikali sahneye koyup oynadı. 1995'te Ortaoyuncular Tiyatrosu ile Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri, Çok Tuhaf Soruşturma ve Fişne Bahçesi gibi birçok prodüksiyonda yer aldı. Bir Günlük Aşk Hikayesi, 72. Koğuş, Arabesk, Tersine Dünya, Passion Du Turca, Pardon ve Şans Kapıyı Çalınca isimli filmlerde oynadı. Köşedönücü, Biraz Düş, Biraz Gülüş, Eğrisiyle Doğrusuyla, Bir Yaz Gecesi Eğlencesi, Boş gezen ve Kalfası, Başka İstanbul Yok ve Yeni Hayat isimli televizyon yapımlarında rol aldı.

        Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol alan Rasim Öztekin, TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem (1998-2002 yılları arasında) Akşam gazetesinde ve 2004 yılında Star gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

        2005 te yine Gani Müjde' nin yazdığı Mehmet Ergen' in sahnelediği "Yıldızların Altında" müzikalinde, Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin' le başrolü paylaştı.

        2009 un ocak ayında "Boş gezen ve Kalfası" adlı oyununu oynarken kalbi hastalandı. Kalbine pil takıldı.

        2005 yılının Eylül ayında gazeteci Esra Kazancıbaşı ile Atina'da evlendi. Rasim Öztekin'in ilk evliliğinden 1987 doğumlu Pelin Öztekin adında bir kızı var. Pelin Öztekin, BKM Mutfak oyuncularından biridir.Kanal D ekranlarında yayınlanan Hayat Şarkısı dizisinde rol aldı.

        2014 yılında Müfit Can Saçıntı'nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı "mandira-filozofu" adlı filmde başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Begüm Öner, Kemal Kuruçay, Eser Eyüboğlu, ve Ayda Aksel paylaştı.

        2016 yılında Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi.

        Öztekin TRT 1'de yayımlanan Seksenler dizisinde rol alıyordu.

        RASİM ÖZTEKİN KIZI KİMDİR?

        Pelin Öztekin, 17 Şubat 1987 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. Tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızı olan Pelin Öztekin 33 yaşında sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da yer alan Nurettin Teksan okulunda tamamladı. Liseyi Fenerbahçe Lisesi'nde bitirdi. Pera Güzel Sanatlar Lisesinde tiyatro eğitimi aldı.

        2005 yılında "Hayat Bilgisi" adlı dizide Demet karakterini canlandırdı. 2006 yılında BKM Mutfak'a katıldı. 2007 yılında Haldun Dormen'in yazıp yönettiği Hisseli Harikalar Kumpanyası adlı tiyatro oyununda Şebnem karakterini canlandırdı.
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        Haberler Güncel Rasim Öztekin son dakika hayatını kaybetti! Rasim Öztekin kimdir, kaç yaşındaydı? Rasim Öztekin biyografisi!
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