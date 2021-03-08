Lise sınavları iptal mi olacak sorusuna yanıt aranırken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Bakan Selçuk, lise öğrencilerinin taleplerine ilişkin açıklama yaptı. Selçuk açıklamasında yüz yüze sınavlar iptal mi olacak sorusuna yanıt verdi. Yüz yüz eğitimde ilk ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım olduğunu belirten Bakan Selçuk okullardaki eğitim öğretim takvimine ilişkin bilgiler verdi.
LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ OLACAK?
Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları:
İlk günden beri bir şekilde turladım Türkiye'yi ve okul okul gezme fırsatım oldu. Bizzat görerek gözlem yapma fırsatım oluyor. Şehirleri dolaşmadığımız zaman bazen uzaktan gelen bilgileri çok iyi süzemiyoruz.
Çocuklarda da zıplama hissiyatı var. O kadar mutlular ve gözleri parıldıyor ki okulu çok özlemişler. Bugün de Ankara'da bir ortaokula gittim. Çocuklar ortaokulda gerçekten bahçede zıplıyorlar. Öğretmen odasına gittiğimde sürekli teşekkür alıyorum öğretmenlerden. İlk-ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım var. İlk haftayı çok olumlu geçirdiğimizi gördüm.
Duruma göre kısmı açılma yerinde kararla şehir bazlı açılıp kapanma olabilir diye geçen sene Mart ayında 4 senaryo sunmuştuk. Okullar biraz geçişkenlik içeren kurumlar. Valilikler kendi şehirlerindeki duruma somut olarak bakıp biz bu süreci bir haftaya yayalım bunu idare edebiliriz gibi yerel kararlar alabilirler.
ÖĞRETMENLERİN AŞILAMASI
Aşı konusunda şunu söylemek lazım Sağlık Bakanlığımız dünyada gerçekten örnek gösterecek bir aşı kampanyası düzenliyor. Aşı tedarikine bağlı olarak bazen aksamalar olabiliyor. yine Sağlık Bakanlığımızın bir ön almasıyla yaptığımız görüşmeler neticesiyle açılan sınıfların öğretmenlerinden başlayarak aşılanması konusunda 1 ayı geçmiş tarihte listeyi verdik ve başlandı. Öğretmenlerimiz peyderpey aşılanıyor. 80 bin öğretmen aşılandı.