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    • 08.03.2021 22:31
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    iptal mi olacak? lise 9. 10. 11. 12. sınavları iptal olacak mı? Bakan Selçuk'tan açıklama geldi!

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan iptal mi olacak açıklaması geldi. Lise öğrencileri uzun süredir liselerde sınavların iptal olması yönünde sosyal medyada paylaşım yapıyor. Lise 9. 10. 11. ve 12. sınıf öğrencileri sınavların iptal olup olmayacağını merak ediyor. Peki lise sınavları iptal mi olacak? İşte Bakan Selçuk'tan lise sınavları son dakika açıklaması...

    takvim.com.tr
    Yüz yüze sınavlar iptal mi olacak? MEB son dakika lise 9. 10. 11. 12. sınavları iptal olacak mı?

    Lise sınavları iptal mi olacak sorusuna yanıt aranırken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan konuyla ilgili açıklama geldi. Bakan Selçuk, lise öğrencilerinin taleplerine ilişkin açıklama yaptı. Selçuk açıklamasında yüz yüze sınavlar iptal mi olacak sorusuna yanıt verdi. Yüz yüz eğitimde ilk ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım olduğunu belirten Bakan Selçuk okullardaki eğitim öğretim takvimine ilişkin bilgiler verdi.

    LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ OLACAK?

    Bakan Selçuk'un konuşmasından satır başları:

    İlk günden beri bir şekilde turladım Türkiye'yi ve okul okul gezme fırsatım oldu. Bizzat görerek gözlem yapma fırsatım oluyor. Şehirleri dolaşmadığımız zaman bazen uzaktan gelen bilgileri çok iyi süzemiyoruz.

    Çocuklarda da zıplama hissiyatı var. O kadar mutlular ve gözleri parıldıyor ki okulu çok özlemişler. Bugün de Ankara'da bir ortaokula gittim. Çocuklar ortaokulda gerçekten bahçede zıplıyorlar. Öğretmen odasına gittiğimde sürekli teşekkür alıyorum öğretmenlerden. İlk-ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım var. İlk haftayı çok olumlu geçirdiğimizi gördüm.

    Duruma göre kısmı açılma yerinde kararla şehir bazlı açılıp kapanma olabilir diye geçen sene Mart ayında 4 senaryo sunmuştuk. Okullar biraz geçişkenlik içeren kurumlar. Valilikler kendi şehirlerindeki duruma somut olarak bakıp biz bu süreci bir haftaya yayalım bunu idare edebiliriz gibi yerel kararlar alabilirler.

    ÖĞRETMENLERİN AŞILAMASI

    Aşı konusunda şunu söylemek lazım Sağlık Bakanlığımız dünyada gerçekten örnek gösterecek bir aşı kampanyası düzenliyor. Aşı tedarikine bağlı olarak bazen aksamalar olabiliyor. yine Sağlık Bakanlığımızın bir ön almasıyla yaptığımız görüşmeler neticesiyle açılan sınıfların öğretmenlerinden başlayarak aşılanması konusunda 1 ayı geçmiş tarihte listeyi verdik ve başlandı. Öğretmenlerimiz peyderpey aşılanıyor. 80 bin öğretmen aşılandı.

        KISMİ OLARAK ARTIŞ VAR

        Benim telefonumda olan kişiye özel bir yazılım var. Bu yazılımla ben ana sınıfında 1-2-3-4-58-12'de tamamında kaç çocuğumuzun ailesinde temaslı, pozitif var. Bunları günlük görebiliyorum. Bunların renk skalası var. Son bir haftada gördüğümüz farklılık şu, kısmi olarak bir artış var.

        YÜZ YÜZE SINAVLAR

        Gençler haklıdır. Biz gençler bir tepkide bulunduğunda onu suçlamak değil anlamakla meşgul insanlarız. Biz bağımsız araştırma grubuna yaptırdığımız çalışmada öğrencilerin %77'lerin bu sınavla ilgili bir iptal istemi yok. Ailelerin de öğretmenlerin de muhakkak sınava girmeliler görüşü var. Bizim lise öğrencilerimizin %40'ndan fazlası bu sınava 1. dönem girdi.

        Bizim bir denge tutturmamız gerekiyor. Ben yüz yüze olsaydı daha yüksek alırdım. Benim notum düşük oldu, haksızlık oldu gibi yaşadığımız problemler var. Şuanda ilkokullar devam ediyor mu ediyor. Eğer biz tamamen her şeyi durdurursak, EBA'da %90'nın üzerinde bir geri çekilme oluyor. Niye çalışayım noktasına geliyorlar. 9'da hiç ders görmeyen çocuk 10. sınıfta bir şey yapamaz.

        2 TEMMUZ'A KADAR OKULLAR AÇIK

        Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok.
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        Haberler Güncel Yüz yüze sınavlar iptal mi olacak? MEB son dakika lise 9. 10. 11. 12. sınavları iptal olacak mı? Bakan Selçuk'tan açıklama geldi!
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