Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuk olduğu canlı yayında yüz yüze eğitim süreci, sınavlar ve öğretmenlerin aşılanma oranı başta olmak üzere birçok konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitimde ilk ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım olduğunu belirten Bakan Selçuk, şu ana kadar 80 bin öğretmenin aşılandığını ifade etti. İlk bir haftada vaka sayısında kısmı bir artış olduğunu da sözlerine ekleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Liseliler neden yüz yüze sınav oluyor?" sorusuna da yanıt verdi.
YÜZ YÜZE EĞİTİMDE İLK HAFTA NASIL GEÇTİ?
Bakan Selçuk'un konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
İlk günden beri bir şekilde turladım Türkiye'yi ve okul okul gezme fırsatım oldu. Bizzat görerek gözlem yapma fırsatım oluyor. Şehirleri dolaşmadığımız zaman bazen uzaktan gelen bilgileri çok iyi süzemiyoruz. Çocuklarda da zıplama hissiyatı var. O kadar mutlular ve gözleri parıldıyor ki okulu çok özlemişler. Bugün de Ankara'da bir ortaokula gittim. Çocuklar ortaokulda gerçekten bahçede zıplıyorlar. Öğretmen odasına gittiğimde sürekli teşekkür alıyorum öğretmenlerden. İlk-ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım var. İlk haftayı çok olumlu geçirdiğimizi gördüm.
Duruma göre kısmı açılma yerinde kararla şehir bazlı açılıp kapanma olabilir diye geçen sene Mart ayında 4 senaryo sunmuştuk. Okullar biraz geçişkenlik içeren kurumlar. Valilikler kendi şehirlerindeki duruma somut olarak bakıp biz bu süreci bir haftaya yayalım bunu idare edebiliriz gibi yerel kararlar alabilirler.
ÖĞRETMENLERİN AŞILAMASI
Aşı konusunda şunu söylemek lazım Sağlık Bakanlığımız dünyada gerçekten örnek gösterecek bir aşı kampanyası düzenliyor. Aşı tedarikine bağlı olarak bazen aksamalar olabiliyor. yine Sağlık Bakanlığımızın bir ön almasıyla yaptığımız görüşmeler neticesiyle açılan sınıfların öğretmenlerinden başlayarak aşılanması konusunda 1 ayı geçmiş tarihte listeyi verdik ve başlandı. Öğretmenlerimiz peyderpey aşılanıyor. 80 bin öğretmen aşılandı.
"KISMİ OLARAK ARTIŞ VAR"
Benim telefonumda olan kişiye özel bir yazılım var. Bu yazılımla ben ana sınıfında 1-2-3-4-58-12'de tamamında kaç çocuğumuzun ailesinde temaslı, pozitif var. Bunları günlük görebiliyorum. Bunların renk skalası var. Son bir haftada gördüğümüz farklılık şu, kısmi olarak bir artış var.