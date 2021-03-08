Bugüne kadar onlarca dizi, filmde yer alan usta oyuncu Rasim Öztekin hayatını kaybetti. Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusundan sevenlerini üzen haber geldi. 62 yaşındaki usta sanatçının hayatını kaybettiği öğrenildi. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, 62 yaşında hayata veda etti. Peki, Rasim Öztekin kimdir? Usta oyuncu Rasim Öztekin nereli ve kaç yaşındaydı? İşte hayatına dair bilgiler...
RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?
Rasim Öztekin, 1959 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nu bitirdi.
Sahne yaşamında ilk deneyimlerini 1977 yılında Kadıköy Halk Eğitim, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Nöbetçi Tiyatro' da amatör çalışmalarla edindi. 1980 yılının Kasım ayında Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı.
1980-1992 yılları arasında Şahları da Vururlar, Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı, İçinden Tramvay Geçen Şarkı, İstanbul'u Satıyorum, başta olmak üzere Orta oyuncular Tiyatrosu'nun tüm oyunlarında rol aldı.