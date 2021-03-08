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    • 08.03.2021 18:25
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    bulundu mu, katili kimdir? Mervenur Polat'ı kim öldürdü? ?

    Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan cinayetinde şok eden detaylar ortaya çıktı. sorusuna günlerdir yanıt aranırken genç kızdan kahreden haber geldi. Peki ? Antalya'da 4,5 aydır kayıp olan 20 yaşındaki genç kız ölü bulundu. Mervenur Polat olayı ile ilgili ortaya çıkan detaylar ise Türkiye'yi sarstı. Zanlılardan C.A. birlikte uyuşturucu aldığı Polat’ın öldüğünü görünce, cesedini folyoya sarıp, motosikletli kurye arkadaşı aracılığıyla babasının oturduğu binanın asansör dairesine bıraktırdığı belirtildi.

    takvim.com.tr
    Mervenur Polat bulundu mu, katili kimdir?

    Mervenur Polat bulundu mu? Mervenur Polat katili kimdir? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir işlenen konulardan birisi olan Mervenur Polat olayı ile ilgili detaylar ortaya çıktı. 4,5 aydır kayıp olan 20 yaşındaki genç kızın cesedi bulundu. Bu gelişmenin ardından Mervenur Polat katili kimdir sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Şüpheliler C.A, F.T, İ.H, Ş.A.K. ve S.G. polis ekiplerince yakalandı. Genç kadını son gören kişiler arasında bulunan G.H. ise İstanbul'da katıldığı televizyon programında gözaltına alındı.

    MERVENUR POLAT KATİLİ KİMDİR?

    Annesine bir kız arkadaşıyla buluşacağını söyledikten 2020'de evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan bir çocuk annesi 20 yaşındaki Mervenur Polat'a ne olduğu Müge Anlı ve ekibi tarafından araştırılıyordu.

    Mervenur Polat'ın folyaya sarılı cesedi Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir evin çatısında bulundu. Polat'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

    Şüpheliler C.A, F.T, İ.H, Ş.A.K. ve S.G. polis ekiplerince yakalandı. Genç kadını son gören kişiler arasında bulunan G.H. ise İstanbul'da katıldığı televizyon programında gözaltına alındı.

    Cesedin bulunmasının ardından polis ekiplerince kovalamaca sonucu Altındağ Mahallesi'nde yakalanan C.A'nın eline aldığı cam parçasıyla kendisine zarar vermeye çalıştığı ancak etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    Zanlılardan C.A, ifadesinde cinayet suçlamasını kabul etmediği, Polat'ın uyuşturucu nedeniyle öldüğünü öne sürdüğü öğrenildi.

        CESEDİ KURYE İLE GÖTÜRDÜ

        Müge Anlı'nın aktardığı bilgilere göre; C.A, Merve Nur'u kendisinin öldürmediğini, uyuşturucu kullandıklarını ve sabah genç kadının öldüğünü gördüğünü söyledi.

        Korktuğunu ve paniğe kapıldığını söyleyen C.A, cesedi sardıktan sonra kurye çağırdığını ve babasının evine kurye ile taşıdığını, 4.5 aydan bu yana da evin çatı katında cesedi sakladığını dile getirdi. Uyuşturucu madde kullandığı için 40 kiloya kadar düştüğü belirtilen Mervenur Polat'ın cesedinin büyük bölümünün çürüdüğü belirlendi.

        Cesedin saklandığı apartmanın sakinlere ise yaşananlar karşısında dehşete düştü.

        MERVENUR POLAT KİMDİR?

        Merve Nur Polat, 15 yaşında kaçarak evlenmiş.

        20 yaşında 5 yaşında oğlu ile anne evine geri dönmüş. 4 aydır kendisinden haber alınamayan Merve Nur Polat'ın kötü bir çevreye düşerek kötü alışkanlıklar edindiği iddia edildi.
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        Haberler Güncel Mervenur Polat bulundu mu, katili kimdir? Mervenur Polat'ı kim öldürdü? Mervenur Polat kimdir?
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