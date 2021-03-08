Mervenur Polat bulundu mu? Mervenur Polat katili kimdir? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir işlenen konulardan birisi olan Mervenur Polat olayı ile ilgili detaylar ortaya çıktı. 4,5 aydır kayıp olan 20 yaşındaki genç kızın cesedi bulundu. Bu gelişmenin ardından Mervenur Polat katili kimdir sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Şüpheliler C.A, F.T, İ.H, Ş.A.K. ve S.G. polis ekiplerince yakalandı. Genç kadını son gören kişiler arasında bulunan G.H. ise İstanbul'da katıldığı televizyon programında gözaltına alındı.



MERVENUR POLAT KATİLİ KİMDİR?

Annesine bir kız arkadaşıyla buluşacağını söyledikten 2020'de evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan bir çocuk annesi 20 yaşındaki Mervenur Polat'a ne olduğu Müge Anlı ve ekibi tarafından araştırılıyordu.