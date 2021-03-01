Başkan Erdoğan'ın hedef alındığı skandal mektupta "Erdoğan görevdeki 20 yılını hukuku zayıflatmak, askeriye ve istihbarata kendi siyasi müttefiklerini yerleştirmek, ifade ve basın özgürlüğüne baskı yapmak, muhalifleri tutuklamak için kullandı" ifadelerine yer verildi.

Mektupta, "İkili ilişkilerimizde stratejik konular haklı olarak büyük ilgi gördü, fakat Türkiye'de meydana gelen ağır insan hakları ihlalleri ve demokratik gerileme de önemli endişe kaynağı" ifadelerine yer verildi.