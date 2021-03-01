ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye karşıtı 170 üyesi asılsız iddialarla Türkiye'yi hedef aldı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye dönük politikasını formüle ederken dikkate alması gerekçesiyle ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e yazılan skandal mektupta Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında gerçeği yansıtmayan ifadeler kullanıldı.
ERDOĞAN HEDEF ALINDI
Türkiye'nin, ABD'nin NATO müttefiki olduğuna dikkat çekilen mektupta, Başkan Erdoğan yönetiminin ise ABD ile 'ilişkileri gerdiği' iddia edildi.
Başkan Erdoğan'ın hedef alındığı skandal mektupta "Erdoğan görevdeki 20 yılını hukuku zayıflatmak, askeriye ve istihbarata kendi siyasi müttefiklerini yerleştirmek, ifade ve basın özgürlüğüne baskı yapmak, muhalifleri tutuklamak için kullandı" ifadelerine yer verildi.
Mektupta, "İkili ilişkilerimizde stratejik konular haklı olarak büyük ilgi gördü, fakat Türkiye'de meydana gelen ağır insan hakları ihlalleri ve demokratik gerileme de önemli endişe kaynağı" ifadelerine yer verildi.