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    Temsilciler Meclisi üyelerinin ve Başkan Erdoğan aleyhine yazdığı mektuba FETÖ’cü ’den teşekkür!

    Temsilciler Meclisi'nin 170 üyesi ’yi kötülemek için asılsız iddialarla yazdıkları mektubu Biden’ın Dışişleri Bakanı Blinken’e yolladı. Türkiye’nin hedef alınması ’nün (FETÖ) elebaşı ’in ‘manevi oğlum’ diye nitelendirdiği firari ’i sevindirdi.

    takvim.com.tr
    Tescilli hain!

    ABD Temsilciler Meclisi'nin Türkiye karşıtı 170 üyesi asılsız iddialarla Türkiye'yi hedef aldı.

    ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye dönük politikasını formüle ederken dikkate alması gerekçesiyle ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e yazılan skandal mektupta Başkan Erdoğan ve Türkiye hakkında gerçeği yansıtmayan ifadeler kullanıldı.

    ERDOĞAN HEDEF ALINDI
    Türkiye'nin, ABD'nin NATO müttefiki olduğuna dikkat çekilen mektupta, Başkan Erdoğan yönetiminin ise ABD ile 'ilişkileri gerdiği' iddia edildi.

    Başkan Erdoğan'ın hedef alındığı skandal mektupta "Erdoğan görevdeki 20 yılını hukuku zayıflatmak, askeriye ve istihbarata kendi siyasi müttefiklerini yerleştirmek, ifade ve basın özgürlüğüne baskı yapmak, muhalifleri tutuklamak için kullandı" ifadelerine yer verildi.

    Mektupta, "İkili ilişkilerimizde stratejik konular haklı olarak büyük ilgi gördü, fakat Türkiye'de meydana gelen ağır insan hakları ihlalleri ve demokratik gerileme de önemli endişe kaynağı" ifadelerine yer verildi.

        BIDEN'A TÜRKİYE'YE KARŞI HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI YAPTILAR
        Cumhuriyetçi ve Demokratların imzasını taşıyan mektupta Biden'ın Türkiye'deki "insan hakları ihlalleri" ve "demokraside geri gidiş" sebebiyle harekete geçmesi istendi.

        FETÖ'CÜ ENES KANTER'DEN TÜRKİYE KARŞITLARINA TEŞEKKÜR!
        Türkiye'nin hedef alınması Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in 'manevi oğlum' diye nitelendirdiği firari Enes Kanter'i sevindirdi.

        Türkiye karşıtı mektubu "Wow!" diyerek paylaşan FETÖ militanı Kanter, "Teşekkürler Amerika" dedi.
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        Haberler Güncel ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin Türkiye ve Başkan Erdoğan aleyhine yazdığı mektuba FETÖ’cü Enes Kanter’den teşekkür!