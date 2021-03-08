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    • 08.03.2021 20:14
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    teklif etti: 'ın ismi ve i Merkezi'ne verilecek

    İBB Meclisi Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, hayatını kaybeden eski İBB Başkanı 'ın adının ile i ve Sanat Merkezi'ne verilmesi için hazırladıkları teklifin diğer partiler tarafından da kabul gördüğünü kaydetti.

    Kadir Topbaş'ın ismi orada yaşayacak!

    Merkezindeki toplantıda Göksu, grubu olarak Topbaş'ın isminin ile Yenikapı'daki i ve Sanat Merkezi'ne verilmesini teklif ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

    "Bütün siyasi partilerimize AK Parti grubu olarak bir teklifte bulunduk. Dedik ki, ağabeyimizin, gerçekten onun adının kıyamete kadar yaşayacağı bir vefa örneği gösterelim. Bu teklifi bütün siyasi partilerimiz kabul ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Bütün İstanbullulara ve Kadir Topbaş ağabeyimizin ailesine şu müjdeyi vermek istiyorum. Kadir Topbaş döneminde yapılan bu görmüş olduğunuz Yenikapı Meydanı ve 'nin adı, bugün mecliste alacağımız kararla inşallah bundan sonra ve olarak anılacak."

    Grup Başkanvekili , da Topbaş'a rahmet dileyerek, teklife 'evet' diyeceklerini söyledi.

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    Haberler Güncel AK Parti teklif etti: Kadir Topbaş'ın ismi Yenikapı Meydanı ve Avrasya Gösteri Merkezi'ne verilecek
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