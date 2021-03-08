Yenikapı Gösteri Merkezindeki toplantıda Göksu, AK Parti grubu olarak Topbaş'ın isminin Yenikapı Meydanı ile Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'ne verilmesini teklif ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bütün siyasi partilerimize AK Parti grubu olarak bir teklifte bulunduk. Dedik ki, Kadir Topbaş ağabeyimizin, gerçekten onun adının kıyamete kadar yaşayacağı bir vefa örneği gösterelim. Bu teklifi bütün siyasi partilerimiz kabul ettiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Bütün İstanbullulara ve Kadir Topbaş ağabeyimizin ailesine şu müjdeyi vermek istiyorum. Kadir Topbaş döneminde yapılan bu görmüş olduğunuz Yenikapı Meydanı ve Avrasya Gösteri Merkezi'nin adı, bugün mecliste alacağımız kararla inşallah bundan sonra Kadir Topbaş Meydanı ve Kadir Topbaş Gösteri Merkezi olarak anılacak."