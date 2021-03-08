Dünyada her üç kadından birinin hayatının bir döneminde şiddetin bir boyutuyla tanıştığını belirten Emine Erdoğan, "Bu istatistik, kalbimizin en büyük yorgunluğudur. İstisnasız tüm dünyada görülen şiddet salgınını ortadan kaldırmak için iş birliğimizi daha da artırmalıyız. Şiddete karşı tek yürek ve tek akıl olmadan bu işi çözemeyiz" şeklinde konuştu.

"BÜTÜN TOPLUMA KOL KANAT GERDİNİZ"

Sağlık çalışanı kadınların salgına maruz kalan sağlık çalışanlarının yüzde 58'ini oluşturduğunu ifade eden Emine Erdoğan, "Sizler, Covid-19 salgınının ilk günlerinden bu yana her türlü riski göze alarak, geceyi gündüze katarak milletimize hizmet ettiniz. Sağlık hizmetleri yanında Vefa gruplarından filyasyon ekiplerine kadar mücadelenin tüm cephelerinde ön safta yer aldınız. Yaşlılarımıza, yetim ve öksüzlerimize sahip çıktınız. Türkiye'nin bir yıldır sürdürdüğü bu mücadelenin başarısında sizlerin gayret ve emeğinin çok büyük payı bulunuyor. Evlerinize gidemeden, evlatlarınızı göremeden hastanelerde sabahladınız. Sizler, 'insan insanın emanetidir' sözünün anlamını ispat ettiniz. Salgın nedeniyle toplumda oluşan karamsarlık, derin yalnızlık gibi ruh hallerinin şifacısı oldunuz. Korkuları teskin ettiniz. Bütün topluma kol kanat gerdiniz" dedi.