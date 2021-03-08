Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sağlık çalışanı ve sosyal hizmet uzmanı kadınlarla akşam yemeğinde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemekte konuşan Emine Erdoğan, Diyarbakır annelerine ilişkin, "Benim de ziyaret ettiğim o annelerin çilesinin en kısa zamanda bitmesini diliyorum" açıklamasında bulundu.
SAMSUN'DA YAŞANAN ŞİDDET OLAYI
8 Mart'ın bilhassa batılı ülkelerde kadınların hak, adalet, emek ve özgürlük mücadelesinin köşe taşlarından birisi olduğunun altını çizen Emine Erdoğan, ancak kadınlara hak ettikleri değerin verilmesinin sadece bir güne indirgenemeyeceğini söyledi. Erdoğan, "Aksi halde 8 Mart'ta yapılan tüm etkinlikler, söylenen güzel sözler yarım ve eksik kalmaya mahkumdur. Nitekim, bu özel günün arifesinde Samsun'da yaşanan şiddet hadisesi hepimizde derin bir öfkeye sebep oldu. Faili nefretle kınıyorum. En ağır cezayı almasını bütün kalbimle diliyorum" diye konuştu.