AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL giriş ekranı neden açılmıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Lise eğitimini uzaktan okuyan öğrenciler koronavirüs nedeniyle online olarak düzenlenen Açık öğretim lisesi 1.dönem sınavlarına katıldı ve sonrasında sonuçları merak eder oldu. Sisteme girmeye çalışan kişiler hata ekranıyla karşılaşınca neden böyle bir uyarı aldıklarını da sorgulamaya başladı. İşte AÖL hakkında tüm bilgiler…
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Öğretim Lisesi'nin 1. dönem sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belirlenmedi. MEB konuya ilişkin duyuru yaptığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
AÖL ONLİNE SINAVA İTİRAZ SÜRECİ
Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.