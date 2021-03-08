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    • 08.03.2021 17:09
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    Gündemde binlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. 1.dönem sınavları online olarak gerçekleştirildi ve 1 Mart’ta sonra erdi, şimdi ise gözler sonuçlara çevrildi. Peki Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) konuyla ilgili açıklama geldi mi? Açık öğretim lisesi 1.dönem sınav sonuçları hangi tarihte belli olacak? Diğer yandan ? Sorgulaması da sıklaştı, girmeye çalışan kişiler hata uyarısı alıyor. İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL giriş ekranı neden açılmıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Lise eğitimini uzaktan okuyan öğrenciler koronavirüs nedeniyle online olarak düzenlenen Açık öğretim lisesi 1.dönem sınavlarına katıldı ve sonrasında sonuçları merak eder oldu. Sisteme girmeye çalışan kişiler hata ekranıyla karşılaşınca neden böyle bir uyarı aldıklarını da sorgulamaya başladı. İşte AÖL hakkında tüm bilgiler…

    AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Açık Öğretim Lisesi'nin 1. dönem sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belirlenmedi. MEB konuya ilişkin duyuru yaptığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

    AÖL ONLİNE SINAVA İTİRAZ SÜRECİ

    Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

        İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

        Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.

        Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır."

        2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.

        AÖL GİRİŞ EKRANI NEDEN AÇILMIYOR?

        Açıköğretim lise öğrencileri, bugün öğrenci giriş ekranı ile sisteme giriş yapamamalarının üzerine konuyla ilgili araştırmalarına başladı. Yaşanan teknik soruna karşın henüz MEB'den bir açıklama bulunmuyor.

        AÖL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

        AÖL girişi için resmi sitede karşınıza çıkan güvenlik kodu, T.C. kimlik veya öğrenci numarası ardından ise şifrenizi yazarak erişim sağlayabilirsiniz.
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        Haberler Güncel AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL giriş ekranı neden açılmıyor?
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