Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.03.2021 16:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.03.2021 16:57
    ABONE OL

    TEM'de tır devrildi! Trafik kilitlendi

    'da TEM Otoyolu'nda devrilen tır trafiği kilitledi. Adapazarı gişeleri mevkisinde meydana gelen kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Ş.A. yaralandı.

    TEM'de tır devrildi! Trafik kilitlendi

    'nın Arifiye ilçesinde, TEM Otoyolu'nda devrilen TIR'ın şoförü S.A., yaralandı. Kaza nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza, öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkiinde meydana geldi. S.A. yönetimindeki 42 GP 333 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan S.A. yaralandı.

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından çıkarılan S.A., ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Adapazarı gişelerine giden yol kapanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normale döndü.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel TEM'de tır devrildi! Trafik kilitlendi
        Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ