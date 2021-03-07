Çok yüksek risk grubunda yer alan Sakarya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sıkı önlemler alınıyor.

Akyazı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla Karaçalılık İlkokulu ve Alaağaç Ortaokulu'nda yüz yüze eğitime 8 Mart gününden itibaren 5 gün süreyle ara verildi.

ZİYA SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin devamlılığı konusunda şehirlerin renk durumuna göre değişkenliklerin yaşanabileceğini belirterek çok önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

RENKLER EĞİTİMİ BELİRLEYECEK

Değerlendirmeler, istişareler yapıyoruz. Okul okul yapabileceğimiz neler var bunlara bakıyoruz. Arkadaşlarımız sahaya dağılmış vaziyette. Tedbirler ve denetimler temizliklerin iyi yapılıp yapılmadığı konusunda devam ediyor. Velilerimizin ve öğretmenlerimizin desteğine ihtiyacımız var. Renklere göre ayrılmış olan şehirlerimizin maviye yönelmesini bekliyoruz. Şehirlerin renk durumuna göre okulların durumunda da değişkenlik olacak. Bu süreci sayın valilerimiz yürütüyor.