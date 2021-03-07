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    • 07.03.2021 13:17
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    SON DAKİKA: 'da 2 okulda koronavirüs nedeniyle 1 hafta eğitime ara verildi!

    Son dakika haberi... ’nın ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararıyla 2 okulda e bir hafta ara verildi.

    İHA
    Yüz yüze eğitime 1 hafta ara verildi!

    Çok yüksek risk grubunda yer alan 'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sıkı önlemler alınıyor.

    İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla İlkokulu ve 'nda e 8 Mart gününden itibaren 5 gün süreyle ara verildi.

    ZİYA SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI!

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin devamlılığı konusunda şehirlerin renk durumuna göre değişkenliklerin yaşanabileceğini belirterek çok önemli açıklamalarda bulundu.

    Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

    RENKLER EĞİTİMİ BELİRLEYECEK

    Değerlendirmeler, istişareler yapıyoruz. Okul okul yapabileceğimiz neler var bunlara bakıyoruz. Arkadaşlarımız sahaya dağılmış vaziyette. Tedbirler ve denetimler temizliklerin iyi yapılıp yapılmadığı konusunda devam ediyor. Velilerimizin ve öğretmenlerimizin desteğine ihtiyacımız var. Renklere göre ayrılmış olan şehirlerimizin maviye yönelmesini bekliyoruz. Şehirlerin renk durumuna göre okulların durumunda da değişkenlik olacak. Bu süreci sayın valilerimiz yürütüyor.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sakarya'da 2 okulda koronavirüs nedeniyle 1 hafta eğitime ara verildi!
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