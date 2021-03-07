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    • 07.03.2021 16:49
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    Şimdi de zorbalığa başladılar! CHP'li Meclis üyeleri Belediye Başkan Yardımcısı 'un odasını bastı

    CHP’li Meclis üyeleri, Belediye Başkan yardımcısı ’un odası bastı. Gerekçesi ise kun’un Bakanı 'yla makamında çekilmiş fotoğrafını odasında bulunan masasında bulunması. AK Parti Bodrum İlçe Başkanı men konuyla ilgili “CHP'li meclis üyelerine soruyorum; İttifak yaptığınız terör örgütü yardakçısı parti mi sizden bu eylemi istedi? babanızın malı mı ki, kimin fotoğrafının olup olmamasına siz karar vereceksiniz? Siz kimsiniz?” dedi.

    Sabah
    Şimdi de zorbalığa başladılar! Belediye Başkan Yardımcısının odasını bastılar

    Belediye Başkan yardımcısı , Bakanı 'yla çekilmiş fotoğrafını odasında bulunan masasına koyduğu gerekçesiyle baskına uğradı.

    'nin CHP'li Meclis üyeleri; kun'un odasına bastığı öğrenildi. Hüseyin Tutkun'un odasının masasında bulunan fotoğrafın, Tutkun'un 'nda Süleyman Soylu'nun makam odasında çekildiği öğrenildi.

    GÖKMEN: "İTTİFAK YAPTIĞINIZ TERÖR ÖRGÜTÜ YARDAKÇISI PARTİ Mİ SİZDEN BU EYLEMİ İSTEDİ?
    AK Parti Bodrum İlçe Başkanı men; CHP'li Meclis üyelerine tepki göstererek, "CHP'li meclis üyelerine soruyorum; İttifak yaptığınız terör örgütü yardakçısı parti mi sizden bu eylemi istedi? si babanızın malı mı ki, kimin fotoğrafının olup olmamasına siz karar vereceksiniz? Siz kimsiniz?" diye sordu.

    Osman Gökmen, şunları söyledi:

    "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'yla fotoğrafını odasına koyan, bir memur olan Bodrum Belediye Başkan yardımcısı, CHP'li bazı belediye meclis üyelerinin zorlaması ve sert müdahalesine maruz kalmıştır. Bu CHP'li meclis üyeleri, fotoğrafın İçişleri Bakanımızın odasında bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın fotoğrafının önünde çekilmesine ve Sayın Cumhurbaşkanımız'ın da gözükmesine tepki göstermiştir."

    "CHP'li meclis üyelerine soruyorum; İttifak yaptığınız terör örgütü yardakçısı parti mi sizden bu eylemi istedi?"

    "Terörle mücadeleye adeta hayatlarını adamış Cumhurbaşkanımıza ve gelmiş geçmiş en başarılı İçişleri Bakanı'na bu tahammülsüzlüğünüz neden?"

    "Ayrıca şehitlerimizin geldiği bir günde bunu yapıyorsunuz! Bu bir tesadüf mü?"

    "Bodrum Belediyesi babanızın malı mı ki, kimin fotoğrafının olup olmamasına siz karar vereceksiniz? Siz kimsiniz?"

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