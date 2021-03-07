Servis ücretleri ile ilgili sorgulamalar başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir uzaktan eğitimin devam etmesi ve sonrasında yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte okulların açılmasının ardından okul servis ücretlerinde değişiklik yapıldı. Bu bakımdan; okul servis ücretleri ne kadar oldu? Ankara, İzmir ve İstanbul'da servis ücretleri için kademeli normalleşme tarifesi uygulanacak.
OKUL SERVİS ÜCRETLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI!
İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, AA muhabirine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kararıyla öğrenci servis ücretlerinde fiyat tarifesinin belirlendiğini söyledi.
Öztürk, servis ücreti olarak 0-1 kilometre için 243 lira, 1-3 kilometrede 266 lira, 3-5 kilometrede 289 lira, 5-7 kilometrede 300 lira, 7-9 kilometrede 317 lira, 9-11 kilometrede 367 lira, 11-13 kilometrede 422 lira, 13-15 kilometrede 444 lira, 15-17 kilometrede 478 lira, 17-19 kilometrede 506 lira, 19-21 kilometrede 539 lira, 21-23 kilometrede 561 lira, 23-25 kilometrede 583 lira alınacağını bildirdi.
Kovid-19 salgını nedeniyle maddi bakımdan zor bir dönem geçiren servisçiler için okulların açılma haberinin can suyu gibi olduğunu belirten Öztürk, "Okulların açılma kararı sonrasında yaptığımız toplantılarda haftada 2 gün okula gidecek öğrenciler için belirlenen aylık ücretin yüzde 60'ını, haftada 4 gün gidecek öğrenciler için de yüzde 90'ını talep edeceğiz. Öğrencileri taşıdığımız süre için ücret alacağız." dedi.
Servis araçlarının günlük olarak dezenfekte edileceğini vurgulayan Öztürk, velilerin gönül rahatlığıyla çocuklarını servislere emanet edebileceklerini dile getirdi.