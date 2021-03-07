Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Deutsche Welle'nin internet sitesinde yer alan "Türkiye'de kadın cinayetleri intihar olarak kapatılıyor" başlıklı haberi yalanladı.
EGM'den yapılan açıklamada, suç şüphesi üzerine Ceza Muhakemesi Kanunu'na istinaden Cumhuriyet savcısının talimatıyla kolluk tarafından delillerin toplandığı ve etkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda suç şüphesinin olmadığına kanaat getirilmesi durumunda olayın takipsizliğine karar verilebildiği, yeni bulgu ve delillerin ortaya çıkması durumunda ise soruşturmanın tekrar açılmasının mümkün olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: