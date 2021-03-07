Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. 7 Mart Şans Topu sonuçları özellikler akşam saatlerinde arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır olmuştu. Her Çarşamba ve Pazar günü heyecanla beklenen, büyük ikramiyenin merak edildiği çekilişte bugünün kazanan talihlisi olmak isteyenler bu kapsamda günün kazananan sayılarını öğrenmek istiyor. Peki 7 Mart Şans Topu çekilişinde şanslı rakamlar hangileri oldu? İşte heyecanla beklenen, canlı yayın olarak gerçekleştirilen çekilişte kazandıran sayıların listesi…
7 MART ŞANS TOPU SONUÇLARI
Büyük ikramiye 5 milyon 483 bin 224 TL
31, 2, 11, 18, 14, 12
ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.