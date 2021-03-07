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    • 07.03.2021 20:06
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    çekiliş sonuçları! 7 Mart Şans Topu sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye…

    çekiliş sonuçları akşam saatlerinde heyecanla araştırılır oldu. Şisal Şans tarafından her Çarşamba ve Pazar günleri noter huzurunda, canlı yayınla gerçekleşen çekilişte bugünün talihlisi hangi numaralar oldu? Milyonluk ikramiye hayali kuran kişiler gün içerisinde kendisine en yakın bayiye giderek kuponlarını yatırdı. Peki saat 20:00’de gerçekleşen Şans Topu’nda büyük ikramiye ne kadardı, hangi numaralar talihli oldu? İşte merakla bekleyişin sona erdiği, günün kazanan sayıları…

    takvim.com.tr
    Şans Topu çekiliş sonuçları!

    Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. 7 Mart Şans Topu sonuçları özellikler akşam saatlerinde arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır olmuştu. Her Çarşamba ve Pazar günü heyecanla beklenen, büyük ikramiyenin merak edildiği çekilişte bugünün kazanan talihlisi olmak isteyenler bu kapsamda günün kazananan sayılarını öğrenmek istiyor. Peki 7 Mart Şans Topu çekilişinde şanslı rakamlar hangileri oldu? İşte heyecanla beklenen, canlı yayın olarak gerçekleştirilen çekilişte kazandıran sayıların listesi…

    7 MART ŞANS TOPU SONUÇLARI

    Büyük ikramiye 5 milyon 483 bin 224 TL

    31, 2, 11, 18, 14, 12

    ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

    Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

    Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

        SEN SEÇ

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        SİSTEM OYUNU

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

        ÇOKLU ÇEKİLİŞ

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İPTAL

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

        Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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        Haberler Güncel Şans Topu çekiliş sonuçları! 7 Mart Şans Topu sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye…
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