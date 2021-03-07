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    Gündemde sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Akşam saatlerinde yoğunlaşan bu araştırmalar her yıl yapılıyor ve bu önemli gün tüm dünyada kutlanıyor. Sevdiğine çiçek göndermek ve yanında anlamlı bir not eklemek isteyenler 8 Mart Dünya nı sıkça sorguluyor. haberimizin içeriğinde yer alıyor. Kadınların haklarını elde etmesini sağlayan önemli günlerden birisinde en güzel ve anlamlı Kadınlar Günü mesajlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Eşe 8 Mart Kadınlar Günü mesajları | Eşe Kadınlar Günü sözleri

    Kadın haklarına vurgu yapan bu özel günde Eşe 8 Mart Kadınlar Günü mesajları, Eşe Kadınlar Günü sözleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bu anlamlı günde hayatındaki anne, eş, dost, kardeş, teyze hala tüm kadınların günün kutlamak ve onları mutlu etmek isteyenler en güzel ve anlamlı sözleri sık sık araştırıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajlarını haberimizden resimli, resimsiz, uzun ve kısa şeklinde seçerek SMS, Whatsapp üzerinden gönderebilirsiniz.

    DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI SÖZLERİ!

    "Dünyayı her zaman daha iyisi için değiştirip, güzel günler yarattınız. Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun."

    "En ihtiyaç duyulan anlar yardım elini uzatan, yeryüzünün gerçek melekleri olan kadınlar. Ne kadar teşekkür etsek az. Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun."

    "Benim için bir abladan fazla oldun. Hayatımı değiştiren, yaşamıma yön veren kadın oldun. Hayatta her şey gönlünce olsun. Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun."

    "Her başarısız olduğum zaman beni motive, arkamda duran eşsiz kadın. canım annem. Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun."

    "Kadınlar, umudun, yaşamın ve özgürlüğün özüdür. Bu Dünya Kadınlar Gününde umarım ki dünya daha eşit ve adil bir yer haline gelir."

    "Hiç bir duygu, hiçbir anı bir kadın olmadan tamamlanamaz. Hayatı yaşanabilir kılan, dünyanın en güzel insanları kadınların günü kutlu olsun."

    "Hayat karanlık ise hayatın yaşam dolu yegane ışığı sensin. Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun."

    "Kadınlar gibi özel ve eşsiz bir gün olması dileğiyle. Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun."

    "Benim dünyam seninle güzel ve hayatımın geri kalan her anında seni seveceğim. Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun sevgilim."

    "Bu özel günde hayatı kutla. Eğlen, kalbinin söylediklerinin peşinden git. Çünkü bugün ve her gün senin ve kadınların günü. Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun."
    Her kadın bir çiçektir. Bu özel günlerinde onlara bir çiçek hediye edelim. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

    Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır. Hiçbir kadının hayali boşa çıkmasın Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun…

    Onlardan olduğumuz ve yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

    8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

    Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun.

        Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 8 Mart kadınlar günü kutlu olsun.

        Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

        Can dostum biricik arkadaşım 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun

        Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum.

        Her şeye değer senin sonsuz sevgin. Seni çok arıyorum.. Çok özledim. Kadınlar günün kutlu olsun biricik meleğim.

        Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.

        Kadınlar olmasaydı dünyadaki hiçbir şeyin önemi kalmazdı. En kıymetli varlık olan kadınların dünya kadınlar günü kutlu olsun.

        Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

        Senin sevgin dünyamı ısıtаn tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Vаrlığınlа mutluyum. Kаdınlаr günün kutlu olsun sevgili anneciğim..

        Mücevher gibidir, bir kadının gözyaşIarı. Onlar damladıkça, sizin değeriniz düşer. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü canı gönülden kutlarım.

        Yeri geldiğinde anne, yeri geldiğinde içten bir arkadaş bazen de değerli bir eş…Onlar bizim baş tacımız. 8 Mart Dünya Kadınlar günü kutlu olsun.

        8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

        Canım arkadaşım, sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

        8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

        Hayatımızın her bir anına dokunan, anlamlandıran kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü içtenlikle kutluyorum.

        Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin, annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyi ki varsın, seni çok seviyorum kadınlar günün kutlu olsun.

        KADINLAR GÜNÜ NEDİR?

        Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması yolunda verdiği savaşın temsili başlangıcı 8 Mart 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapması olarak kabul edilmektedir.

        Bu olaylardan 52 yıl sonra Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen Kadın Sosyalist Enternasyonal toplantısında 8 Mart 1857'de New York'ta başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her yıl Kadın günü olarak kutlanmasını kararlaştırdılar.

        Kadın hakları mücadelesinde 1975 yılı büyük özellik taşıyordu. Uluslararası Kadınlar Yılı olarak kutlandı. Bu yılın etkinlikleri arasında, Birleşmiş Milletler 8 Mart gününü Dünya Kadın Günü olarak kutlanmaya başladı. İki yıl sonra 1977'de, Birleşmiş Milletler genel toplantısında kadın hakları, uluslararası barış günü olarak kabul edildi.

            KADINLAR GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

            Dünya Kadınlar Gününün Uluslararası barış günü olarak kabulünün altında iki temel neden açıklandı. Dünya barışının korunması, sosyal gelişim için ve temel insan haklarının kullanılması için, kadınların da eşitlik ve kendilerini geliştirmelerine olanak gereksinimi idi. Kadınlara eşit hakların verilmesiyle, Dünya barışını güçlendireceği kabul edildi.

            Günümüzde, Dünya Kadınlar Günü, kadınlar açısından çok daha farklı bir gündür.

            Kadın haklarının kazanılmasında, nerelerden başlanıldığını ve bu günlere nasıl gelindiğinin hatırlanması bağlamında bu gün özel bir gündür. Dünya Kadın Günü, dünya kadınları arasında da bir dayanışma ve deneyim değişme günüdür.
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