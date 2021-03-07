Kadın haklarına vurgu yapan bu özel günde Eşe 8 Mart Kadınlar Günü mesajları, Eşe Kadınlar Günü sözleri sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bu anlamlı günde hayatındaki anne, eş, dost, kardeş, teyze hala tüm kadınların günün kutlamak ve onları mutlu etmek isteyenler en güzel ve anlamlı sözleri sık sık araştırıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajlarını haberimizden resimli, resimsiz, uzun ve kısa şeklinde seçerek SMS, Whatsapp üzerinden gönderebilirsiniz.
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI SÖZLERİ!
"Dünyayı her zaman daha iyisi için değiştirip, güzel günler yarattınız. Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun."
"En ihtiyaç duyulan anlar yardım elini uzatan, yeryüzünün gerçek melekleri olan kadınlar. Ne kadar teşekkür etsek az. Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun."
"Benim için bir abladan fazla oldun. Hayatımı değiştiren, yaşamıma yön veren kadın oldun. Hayatta her şey gönlünce olsun. Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun."
"Her başarısız olduğum zaman beni motive, arkamda duran eşsiz kadın. canım annem. Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun."
"Kadınlar, umudun, yaşamın ve özgürlüğün özüdür. Bu Dünya Kadınlar Gününde umarım ki dünya daha eşit ve adil bir yer haline gelir."
"Hiç bir duygu, hiçbir anı bir kadın olmadan tamamlanamaz. Hayatı yaşanabilir kılan, dünyanın en güzel insanları kadınların günü kutlu olsun."
"Hayat karanlık ise hayatın yaşam dolu yegane ışığı sensin. Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun."
"Kadınlar gibi özel ve eşsiz bir gün olması dileğiyle. Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun."
"Benim dünyam seninle güzel ve hayatımın geri kalan her anında seni seveceğim. Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun sevgilim."
"Bu özel günde hayatı kutla. Eğlen, kalbinin söylediklerinin peşinden git. Çünkü bugün ve her gün senin ve kadınların günü. Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun."
Her kadın bir çiçektir. Bu özel günlerinde onlara bir çiçek hediye edelim. Kadınlar gününüz kutlu olsun.
Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır. Hiçbir kadının hayali boşa çıkmasın Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun…
Onlardan olduğumuz ve yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.
8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.
Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun.