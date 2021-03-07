Eşe 8 Mart Kadınlar Günü mesajları | Eşe Kadınlar Günü sözleri

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI SÖZLERİ!

"Dünyayı her zaman daha iyisi için değiştirip, güzel günler yarattınız. Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun."

"En ihtiyaç duyulan anlar yardım elini uzatan, yeryüzünün gerçek melekleri olan kadınlar. Ne kadar teşekkür etsek az. Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun."

"Benim için bir abladan fazla oldun. Hayatımı değiştiren, yaşamıma yön veren kadın oldun. Hayatta her şey gönlünce olsun. Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun."

"Her başarısız olduğum zaman beni motive, arkamda duran eşsiz kadın. canım annem. Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun."

"Kadınlar, umudun, yaşamın ve özgürlüğün özüdür. Bu Dünya Kadınlar Gününde umarım ki dünya daha eşit ve adil bir yer haline gelir."

"Hiç bir duygu, hiçbir anı bir kadın olmadan tamamlanamaz. Hayatı yaşanabilir kılan, dünyanın en güzel insanları kadınların günü kutlu olsun."

"Hayat karanlık ise hayatın yaşam dolu yegane ışığı sensin. Dünya Kadınlar Günün Kutlu Olsun."