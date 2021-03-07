Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulundu. Soğuk havaların etkisi altında kalan İstanbul'da yağmurlar Mart ayının 2. haftasında da devam edecek. 8 Mart Pazartesi günü hakkında açıklama yapan Meteoroloji, İstanbul'un yağmurun etkisi altında kalacağını belirtti.
İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI
İstanbul'da güneşli havanın yerini alan soğuk havaların ardından sağanak yağmurların görüleceği belirtildi. Cumartesi günü başlayan sağanak yağışlar pazar günü de devam etti. Mart ayının 2. haftası da 8 Mart Pazartesi günü ile başlıyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, İstanbul 8 Mart pazartesi günü de yağmurun etkisi altında kalacak. Milyonlarca İstanbulluyu uyaran Meteoroloji, yağmurların gün boyu etkili olacağını belirtti.