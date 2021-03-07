Türkiye'yi ağaçlandırma konusunda büyük bir titizlikle çalışan ve her yıl 11 Kasım tarihini "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak ilan eden Türkiye, yine dünyaya örnek oldu.

Özellikle AK Parti hükümetinin göreve geldiği günden bu yana Türkiye'yi yeşillendirme konusunda birçok projeye imza atılırken, doğayı korumak için de büyük çaba sarf ediliyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2002-2020 yılları arasında ağaçlandırma çalışmalarında Türkiye'nin Avrupa 1'incisi olduğunu duyurdu.

İşte Altun'un yaptığı o paylaşım:

Dünyamızı ve gelecek nesilleri koruyabilmek için ağaçlandırma çalışmalarında tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyoruz. 2002-2020 arasında toplam orman alanımız 22 milyon 900 bin hektara ulaşırken aynı dönemde 5.1 milyar yeni fidan dikildi. Ağaçlandırmada Avrupa'da 1'inci olduk.