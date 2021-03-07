Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.03.2021 07:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.03.2021 07:12
    ABONE OL

    8 Mart ve sözleri! Resimli, anlamlı ve en güzel Kadınlar Günü mesajları ve şiirleri!

    8 Mart Kadınlar Günü, bugün dünyanın tüm ülkelerinde kutlanıyor. 8 Mart ve sözleri günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Sevgilisine, eşine ve ailesine bu özel günde mesaj göndermek isteyen konu hakkında araştırmalarını hızlandırırken 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri arama motorlarında en çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. İşte resimli, anlamlı ve en güzel Kadınlar Günü mesajları ve şiirleri

    8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri!

    8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri vatandaşlar tarafından günün ilk saatleriyle birlikte merakla araştırılıyor. Dünyanın her yerinde kutlanan bu özel günde sözler ve mesajlar ailesine, annesine, sevgilisine ve eşine mesaj göndermek isteyenler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Yazımızın içerisinde resimli, anlamlı ve en güzel Kadınlar Günü mesajları ve şiirlerini detaylı bir şekilde derledik. İşte yakınlarınıza gönderebileceğiniz birbirinden güzel sözler ve mesajlar

    8 MART KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ!

    Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun
    Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.

    Kadınlar olmasaydı dünyadaki hiçbir şeyin önemi kalmazdı. En kıymetli varlık olan kadınların dünya kadınlar günü kutlu olsun.

        Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili anneciğim.

        8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

        Peygamberimizin (Cennet annelerin ayakları altındadır) sözünün muhatabı olan tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarım.

            8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

            Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

            Bu sabah mavi bulutları avucuna, mutlulukları gönlüne, sevgimi usulca kalbine bırakıyorum. Güneş her zaman senin için doğsun, en güzel günler seninle olsun. Kadınlar günün kutlu olsun.
                Haberler Güncel 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri! Resimli, anlamlı ve en güzel Kadınlar Günü mesajları ve şiirleri!
                    Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ