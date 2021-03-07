8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri vatandaşlar tarafından günün ilk saatleriyle birlikte merakla araştırılıyor. Dünyanın her yerinde kutlanan bu özel günde sözler ve mesajlar ailesine, annesine, sevgilisine ve eşine mesaj göndermek isteyenler tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Yazımızın içerisinde resimli, anlamlı ve en güzel Kadınlar Günü mesajları ve şiirlerini detaylı bir şekilde derledik. İşte yakınlarınıza gönderebileceğiniz birbirinden güzel sözler ve mesajlar
8 MART KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ!
Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun
Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.
Kadınlar olmasaydı dünyadaki hiçbir şeyin önemi kalmazdı. En kıymetli varlık olan kadınların dünya kadınlar günü kutlu olsun.