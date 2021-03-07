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    • 08.03.2021 00:06
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    8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ne oldu?

    Gündemde sıkça araştırılan sorular arasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ne oldu? Yer alıyor. Her yıl tüm dünyada kutlanan bu özel günde kadının önemine, haklarına dikkat çekilmek isteniyor. Sadece bir gün değil her gün önem verilmesi gerektiğine vurgu yapılıyor. Peki Kadınlar Günü ne zaman, neden kutlanmaya başlandı? Tarihçesi vatanddaşlar tarafından merak ediliyor. de gündem konusu oldu. Haberimizin içeriğinden en güzel ve anlamlı 8 Mart ne ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ne oldu? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri

    Kadın haklarına ve şiddete hayır'a vurgu yapan bu özel günde yani 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ne oldu? Her yıl tüm dünyada kutlanan ve bu konuya dikkat çekilen 8 Mart'ta hayatındaki anne, eş, dost, kardeş, teyze hala tüm kadınların günün kutlamak ve onları mutlu etmek isteyenler tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri sıklıkla araştırılıyor. Ayrıca sosyal medyadan da paylaşmak için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri sorgulamalarına yanıtı haberimizde bulabilirsiniz

    UZUN VE ANLAMLI 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

    Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.

    Kadınlar insanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun.

    Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun.

    Seni ben çiçeklerden yemişten ve klasik dörtlüklerde anlatıldığından daha çok fazla severim. Kadınlar günün kutlu olsun.

    Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

    Onlardan olduğumuz ve yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun.

    Arkadaşlar yıldızlar gibidir, onları her zaman göremezsin ama senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Kadınlar günün kutlu olsun.

    Her kadın bir çiçektir. Bu özel günlerinde onlara bir çiçek hediye edelim. Kadınlar gününüz kutlu olsun

        8 Mart Dünya Kadınlar Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Gününüz kutlu olsun.

        Sen hayatımın kutup yıldızı oldun, nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum, seni seviyorum! Kadınlar gününü en içten dileklerimle kutlarım.

        8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

        Her zaman ne istediğini bilen, erkeğinin ardında ona destek veren, çocuklarının başında koruyup kollayan kadınlar… Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun…

        Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

        Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum.

        DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE NE OLDU?

        Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması yolunda verdiği savaşın temsili başlangıcı 8 Mart 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapması olarak kabul edilmektedir.

        Bu olaylardan 52 yıl sonra Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen Kadın Sosyalist Enternasyonal toplantısında 8 Mart 1857'de New York'ta başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her yıl Kadın günü olarak kutlanmasını kararlaştırdılar.

        Kadın hakları mücadelesinde 1975 yılı büyük özellik taşıyordu. Uluslararası Kadınlar Yılı olarak kutlandı. Bu yılın etkinlikleri arasında, Birleşmiş Milletler 8 Mart gününü Dünya Kadın Günü olarak kutlanmaya başladı. İki yıl sonra 1977'de, Birleşmiş Milletler genel toplantısında kadın hakları, uluslararası barış günü olarak kabul edildi.
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