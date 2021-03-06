Vatan size minnettar (Güncel haberler)

SURİYE'YE FÜZELİ SALDIRI: 3 ÖLÜ

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı noktaya düzenlenen balistik füze saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 28 sivil de yaralandı. Balistik füzelerin kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemedi.