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    Vatan size minnettar (Güncel haberler)

    Bitlis’te meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 asker, devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Erdoğan da şehitliğin önemini hatırlattı: Rabbim bizlere de nasip etsin...

    Vatan size minnettar

    Şehit Erbaş ve 10 silah arkadaşı son yolculuğa uğurlandı. Törene devletin zirvesi katıldı. Başkan Erdoğan da şehitliğin önemini hatırlattı: Rabbim bizlere de nasip etsin...



    YUNANİSTAN PANİKTE
    Türkiye ile Mısır arasında deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik müzakerelerin gündeme gelmesi Yunanistan'ı panikletti. Yunan Başbakan Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Müzakere hakkında bilgi istedi!

    PAPA'DAN TARİHİ ZİYARET
    Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, dün Irak'a gitti. Başbakan Mustafa el-Kazımi tarafından karşılanan Papa, Irak'ı ziyaret eden ilk ruhani lider olarak tarihe geçti! Francis'in ziyareti 4 gün sürecek.

        62 HASTA VEFAT ETTİ
        Türkiye'de dün 138 bin 214 Covid-19 testi yapıldı, 11 bin 302 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 28 bin 901'e yükseldi. Hastanede tedavi gören 7 bin 711 kişi de dün sağlığına kavuştu.

        SURİYE'YE FÜZELİ SALDIRI: 3 ÖLÜ
        Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı noktaya düzenlenen balistik füze saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 28 sivil de yaralandı. Balistik füzelerin kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemedi.

        TRUMP'A BİR DAVA DAHA
        ABD'De 6 Ocak'ta Trump yanlıları Kongre binasını bastı! Fatura, eski Başkan Trump'a çıktı. Hakkındaki azil soruşturmasından son anda kurtulan Trump'a "yaralanma ve yıkımdan" sorumlu olduğu için dava açıldı.

            YOUTUBE ŞİDDETE KARŞI
            ABD Kongre Binası baskını sonrası Trump'ın Twitter ve YouTube hesapları askıya alındı. YouTube'un CEO'su Susan Wojcicki, "Şiddet riski ortadan kalkarsa hesabı aktif hale gelir" açıklaması yaptı.

            ORANGUTANDA DENENDİ
            Coronavirüs, insanlığa yayıldı. Gorillerin bile testi pozitif çıktı. ABD'deki San Diego Hayvanat Bahçesi'ndeki bazı orangutanlara, Corona aşısı yapıldı. Aşıların etkisi önümüzdeki günlerde açıklanacak.
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