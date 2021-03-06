Vatan size minnettar (Güncel haberler)

Şehit Erbaş ve 10 silah arkadaşı son yolculuğa uğurlandı. Törene devletin zirvesi katıldı. Başkan Erdoğan da şehitliğin önemini hatırlattı: Rabbim bizlere de nasip etsin...
YUNANİSTAN PANİKTE
Türkiye ile Mısır arasında deniz yetki alanlarının belirlenmesine yönelik müzakerelerin gündeme gelmesi Yunanistan'ı panikletti. Yunan Başbakan Miçotakis, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Müzakere hakkında bilgi istedi!
PAPA'DAN TARİHİ ZİYARET
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, dün Irak'a gitti. Başbakan Mustafa el-Kazımi tarafından karşılanan Papa, Irak'ı ziyaret eden ilk ruhani lider olarak tarihe geçti! Francis'in ziyareti 4 gün sürecek.