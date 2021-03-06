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    • 06.03.2021 12:44
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    deprem şiddeti kaç? Kandilli AFAD son depremler listesi mi oldu?

    son dakika gelişmesi! şiddeti kaç? Kandilli AFAD son depremler listesi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. sorusuna yanıt aranıyor.

    takvim.com.tr
    Bolu son dakika deprem şiddeti kaç? Kandilli AFAD son depremler listesi Bolu deprem mi oldu?

    Bolu deprem şiddeti kaç? Bolu son dakika deprem gelişmesinin ardından Kandilli AFAD son depremler listesi hakkında sorgulama yapılıyor. Bolu deprem mi oldu sorusunun cevabı arama motorlarında sorgulanıyor. Gözler AFAD açıklamalarına çevrildi.

    BOLU DEPREM Mİ OLDU?

    Bolu'da deprem olduğuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizden öğrenebilirsiniz.

    KANDİLLİ SON DEPREMLER!

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2021.03.06 10:18:59 40.7928 27.5078 10.3 -.- 1.9 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
    2021.03.06 10:11:08 35.9400 29.9833 24.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
    2021.03.06 09:41:37 40.8077 27.5075 16.8 -.- 2.3 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
    2021.03.06 07:08:50 37.0592 28.3450 3.8 -.- 1.1 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
    2021.03.06 07:02:37 37.8512 26.9352 2.2 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2021.03.06 06:51:26 37.8492 26.9350 7.0 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

    2021.03.06 06:51:22 39.5365 26.0212 12.8 -.- 2.4 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
    2021.03.06 06:20:31 38.9775 26.1177 10.4 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
    2021.03.06 05:17:29 38.7278 25.7417 10.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
    2021.03.06 04:51:45 39.1640 33.2245 12.2 -.- 1.5 -.- AKARCA-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
    2021.03.06 04:25:12 38.9843 26.1093 10.0 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
    2021.03.06 03:25:09 40.6458 35.3245 4.9 -.- 2.1 -.- GOKCEBEL-MECITOZU (CORUM) İlksel
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