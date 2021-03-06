



İmamoğlu'na sosyal medya platformu üzerinden tepki gösteren İstanbullular, açlık ve yoksulluk edebiyatı yapan CHP'li İmamoğlu'na, "Madem gündem yoksulluk ve yoksul halka patates dağıtımı ise tango için harcayacak 25 bin TL'yi nereden buldun? Tangoyu kime seyrettirdin?" diye sordu.