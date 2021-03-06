CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, pandemi sürecinde İBB gelirlerinin azaldığını söyleyerek şikayet etmiş ve halkın tek gündeminin yoksulluk olduğunu ileri sürmüştü.
TANGONEVA KONSERİNE 25 BİN TL
CHP'li İBB Başkanı'nın iki yüzlü tutumu İBB iştirakı ihalesinde kendini gösterdi. Tangoneva konseri etkinliği için açılan ihalede 25 bin TL'lik kaşe dikkatlerden kaçmadı.
Gündemin sözde yoksulluk olduğu bir anda İBB'nin önceliklerine tangoyu liste başı yapan İmamoğlu'nun çelişkili tavır ve icraatleri İstanbullar'ın da dikkatinden kaçmadı.