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    Prof. Dr. , 'da kız çocuklarına seslendi: Çok çalışın, her işin en iyisini yapın

    Nobel ödüllü Bilim İnsanı Prof. Dr. , başarısıyla göğsümüzü kabarttı. 'da Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin (ÇEK) eğitim imkanı olmayan kız çocukları için gerçekleştirdiği 'Kır Çiçekleri' projesini unutmadı. Prof. Dr. Sancar, kız çocuklarına "Bilimin yolundan gidin" dedi.

    Azizname

    Nobel ödüllü Bilim İnsanı Prof. Dr. , başarısıyla göğsümüzü kabarttı. 'da Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin (ÇEK) eğitim imkanı olmayan kız çocukları için gerçekleştirdiği 'Kır Çiçekleri' projesini unutmadı.

    Öğrencilere yazdığı mektupta, "Sevgili çocuklar, Atatürk'ün bize miras bıraktığı yol gösterici ilkesi bilimdir. Ben bu yoldan gittim ve başarıya ulaştım. İnsanlığa yaptığım hizmetin, Türklüğün adıyla anılacak olması, bana mutluluğun en büyüğünü tattırmıştır. Size tavsiyem, her işin en iyisini yapmaya, en iyilerinden biri olmaya çalışmanızdır. Emek sarf etmeden, azimli olmadan, karınca gibi çalışmadan, işinize odaklanmadan başarı gelmez" nasihatleri yer aldı.

    Kır Çiçekleri projesi ile okul öncesi öğretmeni olan , "Nobel ödülü almış bir bilim insanının bu projeyi takdir etmesi bizim için gurur verici" dedi.

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