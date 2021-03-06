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    • 06.03.2021 23:33
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    'tan velilere flaş çağrı: Hâlâ yüksek desteğinize ihtiyacımız var

    , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin ardından bazı illerde uzun zaman sonra ilk kez hafta sonu serbestliğinin bulunduğuna işaret ederek, vatandaşlardan çocuklarını düşünerek  çağrısında bulundu. Selçuk'un uyarısının detayları...

    AA
    Bakan Selçuk'tan velilere flaş çağrı

    Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "Bazı illerimizde uzun zamandır ilk kez hafta sonu serbestliği var. Vatandaşlarımızdan ricam okullarımızı ve çocuklarımızı düşünerek kontrollü davranmaları. Çok bunaldığınızı tahmin ediyorum ancak sağlıklı normalleşebilmek için hala yüksek desteğinize ihtiyacımız var."

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    RİSK HARİTASINA GÖRE DEĞİŞİM DEVAM EDECEK

    Selçuk, dün yaptığı yüz yüze eğitim açıklamasında, "Elbette, zaten şehir bazlı yerinden yönetim yaklaşımı bu gayeyi güdüyor. Şehirlerimizin kırmızıdan maviye doğru seyrederken alacakları mesafeye göre de okulların durumunda değişkenlik olacak. Bu aslında bir yarışma da iyiye doğru, sağlığa doğru bir yarışma, koşturma da bu aslında. O anlamda da valilerimizin gözetiminde bu konular gayet rahat bir şekilde ele alınıyor ve yürütülüyor." yanıtını vermişti.
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    Haberler Güncel Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere flaş çağrı: Hâlâ yüksek desteğinize ihtiyacımız var
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