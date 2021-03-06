Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bazı illerimizde uzun zamandır ilk kez hafta sonu serbestliği var. Vatandaşlarımızdan ricam okullarımızı ve çocuklarımızı düşünerek kontrollü davranmaları. Çok bunaldığınızı tahmin ediyorum ancak sağlıklı normalleşebilmek için hala yüksek desteğinize ihtiyacımız var."
RİSK HARİTASINA GÖRE DEĞİŞİM DEVAM EDECEK
Selçuk, dün yaptığı yüz yüze eğitim açıklamasında, "Elbette, zaten şehir bazlı yerinden yönetim yaklaşımı bu gayeyi güdüyor. Şehirlerimizin kırmızıdan maviye doğru seyrederken alacakları mesafeye göre de okulların durumunda değişkenlik olacak. Bu aslında bir yarışma da iyiye doğru, sağlığa doğru bir yarışma, koşturma da bu aslında. O anlamda da valilerimizin gözetiminde bu konular gayet rahat bir şekilde ele alınıyor ve yürütülüyor." yanıtını vermişti.