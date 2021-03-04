SON DAKİKA: İlkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin detayları belli oldu: İşte sınıf sınıf şartlar





RİSKLİ GRUPTA YÜZ YÜZE EĞİTİM

Bu illerde bulunan ilkokullardaki yüz yüze eğitim şartları kapsamında okullara gönderilen yazı ile hangi sınıfta hangi derslerin okulda hangi derslerin evde yapılacağı belirlendi. Buna göre Bakan Ziya Selçuk'un 81 ile gönderdiği yazı kapsamında 1, 2 ve 3. sınıflar için yüz yüze eğitim sürecinde okulda alacakları ve sorumlu olacakları dersler şu şekilde listelendi;



1. sınıflarda: Türkçe, matematik ve hayat bilgisi dersleri okulda öğretmenleri ile birlikte yüz yüze işlenecek dersler kapsamında.



2. sınıflarda: Türkçe, matematik ve hayat bilgisi ve yabancı dil dersi de okullarda sınıf ve branş öğretmenleri ile birlikte işleyecekleri dersler kapsamında yer alıyor.