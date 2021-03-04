SON DAKİKA: İlkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin detayları belli oldu: İşte sınıf sınıf şartlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kademeli normalleşme açıklaması kapsamında ilan ettiği okulların açılması ve yüz yüze eğitimin başlangıcı ilanından sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da uygulamanın koronavirüs renk kodları ve illere göre gerçekleşme şeklini duyurmuştu. Konuyla ilgili merak edilen tüm gelişmeler Bakan Selçuk'un tüm illere gönderdiği yazıyla aydınlandı.
MEB DUYURDU; İŞTE YÜZ YÜZE EĞİTİMİN TÜM İL VE SINIFLAR İÇİN KRİTERLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitimin ayrıntılarını duyurdu. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya üzerinden de ilan ettiği gibi planlandığı şekilde tüm il valiliklerine ve okul müdürlüklerine bilgi ve talimat gönderdi. Buna göre teneffüs süreleri dahil tüm detaylar belirlenmiş oldu.
İLKOKUL, ORTAOKUL VE İMAM HATİPLERDE DERSLER 30, TENEFFÜSLER 10 DAKİKA
Bakan Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıya göre ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders saati 30 dakika ve teneffüsler 10 dakika olacak.