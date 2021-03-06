Kebaptan mantıya, baklavadan revaniye kadar yüzlerce lezzet var: Türk şefler, dünyayı doyurdu

ISTAKOZU KEBAPLA BULUŞTURDU

Ankara'da doğdu, İrlanda'da gastronomi eğitimi aldı. 2017'de açtığı 'Dede' isimli restoran, 2018'de ilk Michelin yıldızını aldı. İrlanda'nın tek Michelin yıldızlı Türk aşçısı olan Ahmet Dede aynı zamanda ülkedeki tek Türk yemekleri yapan restoranın da sahibi... Dede'nin en ünlü yemeği ise ıstakoz kebabı. Dede, İrlanda ıstakozlarını kebap gibi pişiriyor, isotla lezzetlendiriyor...