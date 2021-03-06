Kebaptan mantıya, baklavadan revaniye kadar yüzlerce lezzet var: Türk şefler, dünyayı doyurdu

Türk mutfağı, dünyanın iştahını kabarttı. Yöresel lezzetleri maharetli elleriyle buluşturan Türk şefler, pek çok ülkede restoran açtı. Michelin yıldızı alarak göğsümüzü kabarttı. TAKVİM, o şefleri sizler için araştırdı...
DÜNYA ONU İZLEDİ
Gaziantep'te dünyaya geldi. Mutfak hayatına 5 yaşında dayısının fırınında çalışarak başladı. 1987'de İstanbul Kadıköy'de açtığı Çiya Sofrası'nda Anadolu mutfak kültüründe unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri gün yüzüne çıkardı. Netflix'in en çok izlenen 'Chefs Table' programının 5. sezonunda yer aldı. Adını dünya tanıdı.
ISTAKOZU KEBAPLA BULUŞTURDU
Ankara'da doğdu, İrlanda'da gastronomi eğitimi aldı. 2017'de açtığı 'Dede' isimli restoran, 2018'de ilk Michelin yıldızını aldı. İrlanda'nın tek Michelin yıldızlı Türk aşçısı olan Ahmet Dede aynı zamanda ülkedeki tek Türk yemekleri yapan restoranın da sahibi... Dede'nin en ünlü yemeği ise ıstakoz kebabı. Dede, İrlanda ıstakozlarını kebap gibi pişiriyor, isotla lezzetlendiriyor...