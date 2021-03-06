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    Kebaptan mantıya, baklavadan revaniye kadar yüzlerce lezzet var: Türk şefler, dünyayı doyurdu

    Türk mutfağı, dünyanın iştahını kabarttı. Yöresel lezzetleri maharetli elleriyle buluşturan Türk şefler, pek çok ülkede restoran açtı. Michelin yıldızı alarak göğsümüzü kabarttı. TAKVİM, o şefleri sizler için araştırdı...

    Master Şef!

    Türk mutfağı, dünyanın iştahını kabarttı. Yöresel lezzetleri maharetli elleriyle buluşturan Türk şefler, pek çok ülkede restoran açtı. Michelin yıldızı alarak göğsümüzü kabarttı. TAKVİM, o şefleri sizler için araştırdı...

    DÜNYA ONU İZLEDİ
    Gaziantep'te dünyaya geldi. Mutfak hayatına 5 yaşında dayısının fırınında çalışarak başladı. 1987'de İstanbul Kadıköy'de açtığı Çiya Sofrası'nda Anadolu mutfak kültüründe unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri gün yüzüne çıkardı. Netflix'in en çok izlenen 'Chefs Table' programının 5. sezonunda yer aldı. Adını dünya tanıdı.

    ISTAKOZU KEBAPLA BULUŞTURDU
    Ankara'da     doğdu, İrlanda'da gastronomi eğitimi aldı. 2017'de açtığı 'Dede' isimli restoran, 2018'de ilk Michelin yıldızını aldı. İrlanda'nın tek Michelin yıldızlı Türk aşçısı olan Ahmet Dede aynı zamanda ülkedeki tek Türk yemekleri yapan restoranın da sahibi... Dede'nin en ünlü yemeği ise ıstakoz kebabı. Dede, İrlanda ıstakozlarını kebap gibi pişiriyor, isotla lezzetlendiriyor...

        SIRRI ANNE TARİFLERİ
        Dünyada Michelin yıldızına sahip 3 şeften biri olan Güzelçoban, Almanya'da açtığı Handicap isimli restoranında annesinin tariflerine yer veriyor. Mutfağında ve servisinde fiziksel ve zihinsel engelli bireyleri çalıştırıyor.

        TARHANAYI BÖYLE DENEYİN
        ABD'de aldığı mutfak eğitiminin ardından 2006'da kendi restoranı Mikla'yı açtı. 2018'de dünyanın en iyi restoranlarının yer aldığı The World's 50 Best Restaurants listesine giren ilk Türk oldu. Restoranında yemeklerini Anadolu'dan gelen lezzetlerle harmanladı. Ege ahtapotları ile tarhanayı buluşturdu...

        AMERİKA'YI AĞIRLADI
        2006'da Le Canaer Nouveau isimli restoranıyla Micelin yıldızını alan ilk Türk şef oldu. Türk kültürü ve mutfağını sokak lezzetleri ile harmanladı. İşkembeyi şampanyada kaynattı! 2014'te Almanya Münih'te açtığı restoranı Pageou'da Akdeniz mutfağına yer verdi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi ağırladı.
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        Haberler Güncel Kebaptan mantıya, baklavadan revaniye kadar yüzlerce lezzet var: Türk şefler, dünyayı doyurdu
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