Başkan Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri'ne cevap: Türkiye sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Belçika'da katıldığı bir programda Avrupa Birliği ülkelerinin savunmada özerklik taleplerine sert tepki göstermiş ve Avrupa'yı AB üyesi olmayan Türkiye, ABD ve İngiltere'nin koruduğunu ifade etmişti.

Bu açıklamaların ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan teşekkür mesajı geldi.



We would like to thank the NATO Secretary General @jensstoltenberg for his objective evaluations on Euro-Atlantic security and defence matters.



Turkey, as a NATO ally, will continue to fulfil all its responsibilities and serve global peace & security.https://t.co/kffP4sKDYS — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 6, 2021



NATO GENEL SEKRETERİ'NE TEŞEKKÜR ETTİ

Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "NATO Genel Sekreteri'ne Avrupa-Atlantik güvenlik ve savunma konularında objektif değerlendirmeleri için teşekkür ederiz." dedi.

"KÜRESEL BARIŞ VE GÜVENLİĞE..."

Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak tüm sorumluluklarını yerine getireceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel barış ve güvenliğe hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.