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    • 06.03.2021 19:36
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    Başkan Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri'ne cevap: Türkiye sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa'yı Türkiye koruyor" açıklamasında bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımla teşekkür etti. Erdoğan, "Türkiye, bir NATO müttefiki olarak tüm sorumluluklarını yerine getirmeye, küresel barış ve güvenliğe hizmet etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan'dan NATO'ya cevap

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Belçika'da katıldığı bir programda Avrupa Birliği ülkelerinin savunmada özerklik taleplerine sert tepki göstermiş ve Avrupa'yı AB üyesi olmayan Türkiye, ABD ve İngiltere'nin koruduğunu ifade etmişti.

    Bu açıklamaların ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan teşekkür mesajı geldi.


    NATO GENEL SEKRETERİ'NE TEŞEKKÜR ETTİ
    Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Başkan Erdoğan, "NATO Genel Sekreteri'ne Avrupa-Atlantik güvenlik ve savunma konularında objektif değerlendirmeleri için teşekkür ederiz." dedi.

    "KÜRESEL BARIŞ VE GÜVENLİĞE..."
    Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak tüm sorumluluklarını yerine getireceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel barış ve güvenliğe hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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