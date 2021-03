Başkan Erdoğan'dan NATO Genel Sekreteri'ne cevap: Türkiye sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecektir

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Belçika'da katıldığı bir programda Avrupa Birliği ülkelerinin savunmada özerklik taleplerine sert tepki göstermiş ve Avrupa'yı AB üyesi olmayan Türkiye, ABD ve İngiltere'nin koruduğunu ifade etmişti.

Bu açıklamaların ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan teşekkür mesajı geldi.



We would like to thank the NATO Secretary General @jensstoltenberg for his objective evaluations on Euro-Atlantic security and defence matters.



Turkey, as a NATO ally, will continue to fulfil all its responsibilities and serve global peace & security.https://t.co/kffP4sKDYS