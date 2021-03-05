KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, dün Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 asker için Allah'tan rahmet, yaralılar için şifa diledi.

4 Mart 1964'te Birleşmiş Milletler'in (BM) 186 nolu kararla Kıbrıs'taki tek devletin ve temsilcisinin "Kıbrıs Cumhuriyeti" olduğu yönünde haksız bir şekilde karar aldığını ve hala yürürlükte olduğunu ifade eden Tatar, bu haksızlığa karşı Türkiye'nin de desteğiyle mücadele verdiklerini kaydetti.

Tatar, Kıbrıs'ta birçok aşama kaydettiklerinin altını çizerek uzun yıllar Maliye Bakanlığı yaptığını ve Türkiye'nin destekleriyle ve kurumlarının tecrübe paylaşımıyla KKTC'de çok yol kaydedildiğini ifade etti.





Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin kendileri için büyük sıkıntılar getirdiğini vurgulayan Tatar, "Burası bir turizm adasıdır, öğrenciye bağlı yükseköğretim sektörü ile inşaat sektörü ve dışa yönelik birtakım faaliyetler KKTC için çok önemlidir. Dolayısıyla şu an girişte karantina uygulanan bir ülkede ekonomin çok büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu görüyoruz. Esasında turizmde, yükseköğrenim ve diğer sektörlerde bir aşamaya gelinmişti, bundan sonrası için plan ve program yapılmaktaydı. Yine yapılacaktır. İnşallah aşılama programıyla pandemi hafifler ve lokomotif sektörlerimiz eski boyutlarına gelir." dedi.

Tatar, KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki zemininin güçlendiğinin altını çizerek haklı oldukları davada kendilerini destekleyen Türkiye'nin, bu bölgenin en güçlü ülkesi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC ve Türkiye'nin güvenliği, Mavi Vatan'da, Doğu Akdeniz'de bu siyasetimizi daha da ileriye taşınmasını gerektirmektedir. Bu siyaset de egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki komşu devletin iş birliğidir. Bizim önerdiğimiz budur, biz de Kıbrıs'ta barışın sürmesini istiyoruz. Adaletli, sürdürülebilir ve kalıcı bir anlaşmayla bir yere gidebiliriz. Türkiye de bu meselede bir taraftır, tarihten gelen hakları vardır ve Kıbrıslı Türkler de yanlış değildir. Bunları sürekli tüm muhataplarımıza söylüyoruz. Bugün de Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e bunları hatırlatma şansını bulacağız." diye konuştu.





"TÜRKİYE OLARAK HER ZAMAN, HER ALANDA KKTC'NİN YANINDA OLDUK"

Ticaret Bakanı Pekcan da konuşmasına dün Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan 11 asker için başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyerek başladı.

Heyet olarak KKTC'de bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Pekcan, KKTC'nin kalkınması, gelişmesi ve refah düzeyinin artırılması için yürütülen çalışmalar için başarı temennisinde bulundu.

Pekcan, "Türkiye olarak her zaman, her alanda KKTC'nin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. İki ülkenin karşılıklı ticareti, ekonomik faaliyetlerin ve yatırımlarının artırılmasına önem veriyoruz. Görüşmelerimizde, KKTC'nin ihracatının ve ihracatındaki ürün çeşitliliğinin artırılması konularına yönelik atacağımız adımları birlikte değerlendireceğiz. İş insanlarımızın önerisini alacağız. Zaten Türkiye'nin önde gelen iş dünyasının başkanları burada, onların da burada çalışmaları var." dedi.

Bakanlık olarak KKTC ile ilgili ekonomik çalışmalar yürüttüklerine dikkati çeken Pekcan, KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ile de bir araya geleceklerini, iş dünyasının önerilerine kulak verip çalışmalarını yönlendirmeyi planladıklarını vurguladı.

"SİZLERİN ÇALIŞMALARINA KATKI VERMEK İÇİN BİZLER HAZIRIZ"

Pekcan, "Ortak Komite 11. toplantısını da bu sene inşallah sizlerin de destekleriyle gerçekleştirirsek sizlerin çalışmalarına katkı vermek için bizler hazırız. Burada genç nüfus, coğrafi konum, tarıma elverişlilik ve yenilenebilir enerji potansiyeline yönelik yatırım imkanları da var. Bilişim sektöründe, sağlık turizminde, organik gıda üretiminde ve enerji alanındaki yatırımların çeşitliliğini pazara sorunsuz ulaşımını ortak çalışmalarımızla gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Bakan Pekcan'a, ziyareti sırasında, Bakan Arıklı ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Abdurrahman Kaan, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdulkadir Akgül eşlik etti.